Hyundai 'i Ailesi' zirveye oynuyor

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18 Mayıs 2017, 16:49

Hyundai, i10, i20 ve i30 modelleriyle, Avrupa'nın önde gelen otomotiv yayınlarında zirveye çıkarak önemli bir başarı elde etti.



Hyundai’nin Avrupa pazarındaki yükselişini hızlandıran ve bölgedeki satışlarının yüzde 50’sini oluşturan “i Ailesi”, Avrupa’nın saygın kuruluşlarının değerlendirme raporlarında yüksek skorlar elde ederek zirveye çıkmaya devam ediyor.

Red Dot ve iF gibi tasarım ödüllerinin de sahibi olan i10, i20 ve Yeni i30, Avrupa’nın bir çok ülkesinde yapılan testlere göre özellikle bağlanabilirlik, iç mekan tasarımı, sürüş kolaylığı ve dinamizmiyle birinciliği elde ederek başarısını ve iddiasını kanıtlamış oldu.

Hyundai Avrupa Operasyon Sorumlusu Thomas A. Schmid, araçların başarılarıyla ilgili olarak, "i10, i20 ve i30, Hyundai’nin Avrupa'daki en çok satan modellerini oluşturuyor. Avrupalı müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için Avrupa'da tasarlanan, geliştirilen, test edilen ve yine Avrupa’da üretilen modellerimiz, ideal bir kombinasyona sahipler. Müşterilerimiz için mükemmel kalite, erişilebilir teknoloji ve ilgi çekici bir tasarım sunuyoruz” dedi.

Hyundai’nin “i Ailesi”, markanın “2021'de Avrupa'da bir numaralı Asyalı otomobil markası olma” hedefi için son derece önemli. Türkiye’de üretilen i10 ve i20’nin yanı sıra Çek Cumhuriyeti Nosovice’de bantlardan inen Yeni i30 da markanın Avrupa’daki satışlarına önemli bir katkıda bulunuyor. Her iki fabrikanın yıllık toplam üretim hacmi 550 bin’den fazla.

Avrupalı rakiplerini geride bıraktı

Kısa bir süre önce tanıtılan Hyundai i30, Alman otomotiv dergileri Auto Zeitung, Auto Bild, Auto Strassenverkehr ve bu dergilerin Avrupa’daki bir çok edisyonunda Avrupalı rakiplerini geride bıraktı. Alman, Fransız ve İspanyol rakiplerinin önünde birinci sırada yer alan Yeni i30, çevik sürüş performansı, çeşitli aktif ve pasif güvenlik sistemleri ve son teknolojiye dayanan mobil bağlantı özellikleriyle editörler tarafından birinci seçildi.

Ünlü Alman otomobil dergisi Auto Zeitung ise, bu yıl i20 için iki karşılaştırmalı test yaptı. Önemli Fransız, Alman ve Japon rakiplerinin üstesinden gelen Hyundai i20, iki testte de birinci olarak son derece önemli bir skor elde etti. i10 testine benzer şekilde, i20 de 326 litrelik bagaj hacmiyle yüksek puan alırken, rahat koltukları ve fonksiyonel direksiyon simidiyle tam puan almayı garantiledi. Test cihazlarından alınan ölçüm sonuçlarına göre, frenler, sürüş performansı ve süspansiyon sistemi de benzer şekilde birinciliği elde etmede önemli rol oynadı.

Yapılan testlerde üretici firma mekanik garantilerinin uzun süreyle sunulması da fazlasıyla etkili olurken, i10 modeli Fransız Auto Plus, İngiliz What Car ve Alman Auto Bild dergileri tarafından birinci seçilen ilk model oldu. Editörlere ve test cihazlarına göre i10, özellikle arka koltuklardaki baş ve bacak mesafelerindeki genişliğiyle başarı elde ederken ayrıca şehir içindeki pratikliği ve kullanım kolaylığıyla da rakiplerini geride bıraktı.

