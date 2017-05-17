OPET'e Amerika'dan bir 'Altın Ödül' daha

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17 Mayıs 2017, 21:19

OPET, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) G4 kriterlerine göre hazırlanan 4'üncü Sürdürülebilirlik Raporu'yla Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (LACP) tarafından 2 ödüle layık bulundu.



OPET, 2014-2015 yılı operasyonlarını içeren “4’üncü Sürdürülebilirlik Raporu” ile Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği’nden (LACP) 2 ödül birden kazandı. OPET; sürdürülebilirlik alanındaki en saygın ödüllerden biri olan Spotlight Awards - Küresel İletişim Yarışması'nda rapor kategorisinde ‘En İyi Raporlar’ arasına girerek Altın Ödül ile ödüllendirilirken, tüm kategorilerdeki en iyi kurumsal iletişim çalışmalarının sıralandığı "İlk 25" listesine girdi.

Bir Türk şirketi olarak akaryakıt dağıtım sektöründe GRI onaylı rapor yayınlayan ilk kuruluş olan OPET; ilk intiba, genel anlatım, görsel tasarım, yaratıcılık, mesaj netliği ve algılanan uygunluk kriterlerinde toplamda 100 üzerinden 98 puan alarak ödüle hak kazandı.



'Geleceğe Koşuyoruz'

OPET’in “Geleceğe Koşuyoruz” başlığıyla hazırladığı ödüllü rapor; şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda, OPET’in sürdürülebilirlik performansını; Yönetişim, Sürdürülebilir Değer Zinciri, Çevre Yönetimi, Kariyer ve Toplumsal Kalkınma başlıkları altında paydaşların görüşüne sunuyor. Bu yıl Küresel Raporlama Girişimi (GRI) G4 standartlarına göre hazırlanan rapor, OPET ve paydaşları için öncelik arz eden sürdürülebilirlik konularına ve ilgili göstergelere odaklanarak daha kısa ve öz bir uygulamayı hayata geçiriyor. OPET’in bağlı bulunduğu Koç Holding’in imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin İlerleme Raporu ilkeleri de, raporun bir diğer referans noktasını oluşturuyor.

OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Tüm değerlerimizi yansıttığımız raporumuzla ödül almaktan gurur duyuyoruz. OPET olarak hedeflerimize ulaşırken çevreye ve topluma saygılı bir şekilde hareket etmeyi, ürün ve hizmet kalitemizi sürekli artırarak müşteri memnuniyeti sağlamayı temel ilke olarak kabul ediyoruz. Türkiye’de akaryakıt dağıtım sektöründe tüketicinin ilk tercihi olma hedefiyle; çalışanlarımız, tüketicilerimiz, bayilerimiz, tedarikçilerimiz, yerel topluluklar ve geniş paydaş ağımızdaki tüm unsurlar için artı değer yaratmayı nihai amaç olarak kabul ediyoruz. Yaptığımız işi en iyi şekilde yapmak ve koşullar ne olursa olsun bunu daimi kılmak stratejisiyle çalışıyoruz. Kusursuzluk mümkün olmasa da, “Kusursuza Yolculuk” hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz.”



OPET'in 4 LACP ödülü daha var

OPET bir önceki yıl, 3’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’yla Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (LACP) tarafından 3 ödüle birden layık bulunmuştu. 2010 yılında yayınladığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu ile de yine "Altın Ödül" kazanmıştı.