Otokar'dan yılın en büyük teslimatı

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17 Mayıs 2017, 21:05

Dünyanın dört bir yanında büyük ilgi gören aracı Sultan ile firmaların tercihi olmaya devam eden Otokar, 50 adetlik 2017 yılının en büyük küçük otobüs teslimatını Efatur'a yaptı.

Otokar, tasarım ve teknik özellikleri ile Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde de büyük beğeni toplayan Sultan teslimatlarında hız kesmiyor. Satışa sunulduğu 2002 yılından bugüne dünyanın dört bir yanında 20 binin üzerinde satan Otokar Sultan, Efatur'un da tercihi oldu. Turizm ve toplu taşıma sektöründe 41 yıldır Türkiye'nin lider firmalarına hizmet veren Efatur, filosunu 50 adetlik Sultan Comfort ile güçlendirdi.

Efatur Kurtköy tesislerinde düzenlenen yılın en büyük teslimat töreni Efatur Yönetim Kurulu Başkanı Emin Altunç, Efatur Genel Koordinatörü Kayhan Yılmazer, Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, Otokar İç Pazar Ticari Araçlar Satış Direktörü Murat Tokatlı, Otobüs Satış Grup Yöneticisi Murat Torun, Otokar Bayii Çavuşoğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kerim Civelek, Çavuşoğlu Otomotiv Genel Müdürü Rüştü Başargan ve Çavuşoğlu Otomotiv Bölge Satış Müdürü Fatih Demirel’in katılımıyla gerçekleşti.

Sahip oldukları nitelikli insan kaynağı ile 1976'dan günümüze, iş hayatındaki profesyonellerden Türkiye’nin geleceği olan öğrencilere kadar her gün, binlerce kişiyi güvenle taşıdıklarını söyleyen Efatur Yönetim Kurulu Başkanı Emin Altunç, “Toplu taşıma ve turizm alanında insana verdiğimiz değer ve çevreyi korumayı esas alan prensiplerimizle 41 yıldır sektörde öncü ve başarılı çalışmalara imza attık. Otokar, 10 yıldır çalıştığımız, güvendiğimiz bir marka. Ürettiği araçların kalitesi, satış sonrası hizmetleri, şoför ve yolcusuna sunduğu üst düzey konfor ile Otokar tercih ettiğimiz bir marka. Büyük bir bölümü Otokar’dan oluşan modern araç filomuzu güçlendirdiğimiz 50 adetlik Sultan Comfort otobüslerini personel taşımacılığında kullanacağız” dedi.

Teslimat töreninde Efatur ile uzun yıllardır süren iş birliğinin, 2017 yılının en büyük teslimatı ile devam etmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül ise “Otomotiv alanında Türkiye'nin en başarılı Ar-Ge merkezlerinden birine sahibiz. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarına daha uygun ürünler geliştirmemizi ve daha hızlı adımlar atmamızı sağlıyor. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa başta olmak üzere 40'tan fazla ülkede tercih edilen otobüslerimiz ile her gün milyonlarca yolcuya üst düzey konfor sunuyoruz. Sektörde yenilikçi hizmet anlayışı ile büyümesini sürdüren Efatur'un bir kez daha Otokar'ı tercih etmesinden büyük bir mutluluk duyduk. Turizm sektörü için özel donanımlarla üretilen Sultan Comfort'un Efatur'a hayırlı olmasını dileriz" dedi.

Standartları yeniden belirliyor

Toplu taşıma ve turizm sektörünün son yıllarda en çok tercih ettiği, küçük otobüs pazarının lideri Sultan ailesinin üyesi Sultan Comfort, güçlü motoru ile her türlü yol koşulunda üstün performans sunuyor. Çevreci ve yakıtta cimri motoru, 6 ileri vites sistemi ile kullanıcı bütçesini koruyan Sultan Comfort, sürücüsü ve yolcuları için üst düzey konfor ve güvenlik sunuyor. Sahip olduğu özelliklerle toplu taşımacılıkta standartları belirleyen Sultan Comfort, ABS fren sistemi, ön ve arka disk frenleri sayesinde güvenli bir sürüş vadediyor.



