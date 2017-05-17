Fevzi Gandur Lojistik'in tercihi DAF oldu

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17 Mayıs 2017, 20:55

Fevzi Gandur Lojistik, filosunu 3 adet DAF CF 460 Super Space Cab alarak genişletti.

DAF Trucks Türkiye’nin bayisi Glokal Motorlu Araçlar A.Ş., 2017 yılı teslimatlarına devam ediyor. Sektörün önde gelen firmalarından Fevzi Gandur Lojistik A.Ş. 3 adet araç yatırımını DAF CF 460 Super Space Cab alarak mevcut filosuna ekledi.

Hadımköy’deki Fevzi Gandur Tesisleri’nde yapılan teslimat törenine Fevzi Gandur Lojistik Filo Yöneticisi Faik Burak Efe, Glokal Motorlu Araçlar A.Ş. Satış Müdürü Soner Alperöz, DAF Trucks Türkiye Bölge Satış Müdürü Ali Güler, DAF Trucks Türkiye Yedek Parça Müdürü Mehmet Ayaz ve Glokal Motorlu Araçlar Bölge Satış Yöneticisi Yasin Tiryaki katıldı.

Teslimat töreninde konuşan Fevzi Gandur Lojistik Filo Yöneticisi Faik Burak Efe, 35 çekici, 42 yarı römork özmal ile tüm Avrupa ülkelerine taşıma hizmeti verdiklerini dile getirdi. Faik Burak Efe, hedeflerinin 2017 yılında filoyu 70 adet araca, 2018 yılında 120 araca çıkmak olduğunu ifade etti.

DAF marka araçların ürün kalitesinin tartışılmaz olduğunu dile getiren Efe, tercih sebeblerinin bir çok nedene dayandığını bunlardan bazıları ise, operasyonel maliyetlerinin sözde değil gerçekte en az olması, bununla paralel 90.000km bakım aralığının olması, hem kullanan, hem de firma için en üst seviyede donanımların standart hale getirilmesi olduğunu söyledi.

Efe, “Avrupa’da tüm ülkelere çalışmaktayız ve bu ülkelerde DAF servisleri yaygın olarak bulunuyor. Filo yönetiminde en büyük maliyet yurt dışında her hangi bir arızada muhattab bulamamaktır. Daf markası ile bu sorunumuzda ortadan kalkmış olacaktır'' dedi.

Günümüz şartlarında uluslararası çekici kullanan sürücü arkadaşların önemini vurgulayan Efe, Daf çekicilerin özellikle sürücülerimizin tercih sebebi olduğunu, sürücülerin kaliteli ve konforlu araçlara sahip çıktıklarını dile getirdi. Firma olarak, vaktinin büyük bir kısmını çekici kabininde geçiren arkadaşlarımızın hem konforu, hem güvenliğini ön plana çıkardıklarını dile getiren Efe, bununla birlikte aracı kullanan arkadaşlarımızında bunun farkına vardıklarını ve işlerine sahip çıktıklarını vurguladı.

Glokal Motorlu Araçlar A.Ş. Satış Müdürü Soner Alperöz ise, sektörün şoför problemi olduğunu, şöförlerinde kendi kullanacakları araçlarda söz sahibi olmak istediklerini ve bu istekler doğrultusunda da, sürücü konforunu en üst seviyede tuttuklarını dile getirdi.