SSAB çelik ürünlerini ve çelik dünyasını şekillendiriyor

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16 Mayıs 2017, 18:01

İsveç Çelik Ödülü’nün sahibi yenilikçi damper vagon çözümü ile Kiruna Wagon

Bu yıl Stockholm’de Güven Makina’dan Mehmet Kirmit, Serin Treyler’den Ahmet İzgi, Önder Metal’den Ahmet Sertok, Ateks & Başkent Pres Mert Karalar davetliydi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’nden iki öğrenci de üniverisiteler arasında düzenlenen yarışma kategorisinin davetlisi oldular.

Yenilikçi damperli cevher vagonu



Maverich maden araçları serisi

Elektrik, kompakt, hafif, açık ve kapalı alanlarda kullanılabilen vinç



Yapı çeliğinden araçlar için arkadan çarpma korunakları

2017 Üniversite Çelik Ödülü'de İsveç'in

Diğer finalistler, Güney Afrika’dan Fermel, İtalya’dan JMG Vinçler ve ABD’den Wabash National, 2017 İsveç Çelik Ödülü’nde ikinci oldular.11 Mayıs’ta Stockholm’da düzenlenen galada ödülü sahibine veren İsveç Çelik Ödülü Jürisi Başkanı ve SSAB Stratejik Ar-Ge Başkanı Eva Petursson, “Kiruna Wagon iyi bir fikri başarılı bir şekilde güncelledi ve yüksek mukavemetli çelikleri, yeni ve üstün vagon çözümüne çevirdi” dedi.Ödül töreni davetlileri dünya ekonomisi, iş örgütlenmesi ve yeni iş modelleri, teknoloji ve yeni toplumsal gelişim, hatta yeni sosyolojik kuramlarla ilgili olarak uzmanlar tarafından verilen konferanslara da katıldılar. Konferans konuları arasında nano teknoloji, yapay zeka, pozitif düşünme, yeni iş modelleri vardı.SSAB, tedarikçisi olduğu firmaların ürün geliştirme çalışmalarına da çok önemli destek sağlıyor. Yeni ürün geliştirmede SSAB ve müşterileri birlikte enetgere biçimde çalışıyorlar. Bu süreçte dünya çapındaki uygulama örnekleri verilerine de sahip olan SSAB, olumsuz örneklerin kullanılmamasını ve daha kaliteli ürünler ortaya çıkmasını sağlıyor.Büyük ödülü kazanan İsveçli Kiruna Wagon, yüksek mukavemetli çelik kullanarak pazardaki diğer cevher vagonlarına kıyasla çok dayanıklı ve çok daha verimli vagon çözümü ile öne çıktı ve 100.000 kronluk nakit ödülün sahibi oldu.Uzun mesafe raylı taşımacılık ve minerallerin verimli şekilde tahliyesi için yenilikçi bu damperli vagon sisteminde; gelişmiş yüksek dayanımlı ve aşınmaya mukavemetli çeliklerin kullanılması, çalışma halindeyken döner tahliye için sabit Helix terminalle birleştirilmiş çok hafif vagonların tasarlanabilmesine olanak tanımış.Neredeyse iki katına çıkan tahliye hızıyla (Saatte 25 bin ton) Helix sistemi tüm klasik çözümlerden daha üstün bir çözüm sunuyor ve yapışkan agregalarla ilgili birçok sorunu çözüyor. Terminal sistemi, gerek yatırım gerek operasyon açısından son derece yüksek düzeyde maliyet etkinliği sunuyor.Güney Afrikalı Fermel, madenlerde güvenli ulaşım için çok amaçlı taşıtlardan oluşan Maverick serisini geliştirdi. Bu özel madencilik araçlarının kabininde Hardox 450, şasisinde Strenx 700 kullanılıyor. Bu iki malzeme, imalat için gereken optimum kaynak uygulamalarına izin verirken, boş araç ağırlığını düşürerek maksimum yük kapasitesi sağlıyor.Araçlar yeni ve daha katı yönetmeliklerini de karşılıyor. Bunun için gövdesi de dahil olmak üzere aracın bütünü optimize edilmiş. Sonuçta araca kişisel güvenlik, artan yük kapasitesi, çeviklik, hasar direnci, güvenilirlik ve kullanım ömrü açısından üstün bir performans sağlanmış. Tüm bu avantajlar, gelişmiş yüksek dayanımlı yapı çeliği ve aşınma dirençli çeliklerin geniş kapsamlı kullanımıyla elde edilmiş.İtalyan JMG Cranes’ın yeni elektrikli taşıma vinci, genişletilmiş uygulama alanına sahip ve yüksek düzeyde kompakt bir vinç. Yalın tasarım, elektrikli motorla çalışma ve mükemmel manevra kabiliyetiyle vinç, hem iç hem dış mekanlarda kullanılabiliyor. Güçlü vinç yapısı büyük bir kaldırma kapasitesi sunuyor. Yüksek performans-ağırlık oranı, ultra yüksek dayanımlı çelikler kullanılarak yapılan bom tasarımıyla optimize edilmiş. Ek olarak, çıkarılabilir destek ayakları ve balans ağırlıklarıyla kolay ve etkili bir karayolu taşıması da sağlanyor.Vinç geliştirilirken; sınıfındaki en iyi kaldırma kapasitesine ve en iyi boyutlara sahip olması yani mümkün olduğunca küçük, bina içinde kolayca taşınabilecek, bir kamyonun arkasına sığacak kadar... elektrikli aktarma organına sahip olması, hızla ve kolay bir şekilde sökülebilen modüler tasarımlı olması hedeflenmiş.JMG tasarım hedeflerini gerçekleştirmek, plakaların kalınlığını böylece vincin ağırlığını azaltmak için yüksek mukavemetli çelik kullanımına yönelmiş. Ürün olarak Strenx 700 ve 900 seçilmiş. Sonuçsa, 58 ton kapasiteli, 24 ton ağırlığında bir vinç. Düşük ağırlığı sayesinde özel izinlere gerek kalmaksızın kamyonlarda da taşınabilen MC 580 model vinç elektrik motoruyla çevre dostu. Manevra kabiliyeti ve yağsız tasarımıyla da dikkat çeken vinç, elleçleme ve taşıma vinci olarak yüksek performans sunuyor.ABDL’li Wabash National’ın kamyonlar ve yarı römorklara yönelik yeni arkadan çarpma korunakları, zorlu çarpışma etkisi konusunda Kuzey Amerika standartlarının da üzerine çıkıyor. Yüksek dayanımlı yapı çeliğinin; RIG-16 Strenx 110XF çelik sacların 3 ve 2 mm kalınlıklarda kullanıldığı optimize edilmiş yeni tasarımın üstün performans sergilediği kapsamlı tam ölçekli testlerle doğrulanmış.2017 Üniversite Çelik Ödülü’nü kazanan Jönköping Üniversitesi’nden JU Solar Ekibi oldu. Yüksek mukavemetli çeliğin kullanıldığı akıllı bir tasarımla JU Solar Ekibi, güneşle çalışan yarış arabalarının ağırlığını 80 kg azalttı. Bu, ekim ayında Darwin Kenti’nden Avustralya’nın Adelaide kentine 3 bin km mesafedeki Bridgestone Dünya Güneş Enerjisi Yarışması’nda ekibe rekabet avantajı sağlayacak.