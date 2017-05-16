Tırsan, Münih Transport Logistic Fuarı'nda tam not aldı

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16 Mayıs 2017, 16:35

Tırsan, Kässbohrer markası ile katıldığı Münih Transport Logistic Fuarı'nda ilgi odağı oldu. Kässbohrer K.SCL X+ geniş iç hacmi, hafifliği, sağlamlığı, yakıtta ve CO2 salımı ile sağladığı tasarrufu ile ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Tırsan, 9-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Münih Transport Logistic Fuarında, müşterilerini, lojistik firmalarının yetkililerini ve Baden-Württemberg eyaleti Müsteşarı Katrin Schütz’ü standında ağırladı. 70’e yakın ülkeden 2 binin üzerinde firmanın katıldığı fuarda, firmalar en yeni hizmet ve uygulamalarını tanıttılar.

Lojistiğin kendini yeniden keşfettiği, oyunun kurallarının değiştiği ve lojistik beklentilerinin artık çevre ve verimliliğe odaklandığına vurgu yapılan fuarda, Tırsan Kässbohrer markasıyla tüm bu beklentileri ve ihtiyaçları karşılayan ürünü ile öne çıktı. Kässbohrer K.SCL X+, geniş iç hacmi ve hafifliği ile tüm ilgiyi üzerine çekerken, daha düşük CO2 salımı ve yüksek yakıt tasarrufu sağlayan özelliği ile büyük beğeni topladı.

Verimliliği ile uzmanlardan takdir topladı

Türkiye’nin lider treyler üreticisi Tırsan’ın ürettiği ve farklı pazarlarda elde ettiği yüksek satış adetleri ile öne çıkan markası Kässbohrer, Münih’teki fuarda üstün özellikleri ile rakiplerinden ayrıldı. Tırsan Ar-Ge merkezinde geliştirilen Kässbohrer K.SCL X+ Türk treylerinin üretim ve teknoloji gücünü ortaya koyarken ülkemizi de en iyi şekilde temsil etti. Fuarın açık alanında sergilenen Kässbohrer K.SCL X+ nakliye ve taşımacılık üzerine çalışan uzmanların özel ilgi odağı oldu. Sunduğu avantajları dikkatle inceleyen ve hayran kalan uzmanlar sundukları operasyonel hizmetlerde Kässbohrer K.SCL X+’in kendilerine büyük verimlilik katacağını ifade ettiler.

Kässbohrer K.SCL X+’ın sunduğu avantajlar

Tırsan Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen bir diğer hafif treyler K.SCL X, bu özelliği ile en az 1,5 ton daha fazla yük taşıyor. Hafifliği sayesinde yakıt ve işletme giderlerinde tasarruf sağlıyor. Sektörün en kaliteli çeliği kullanılarak, dayanıklılığı ve sağlamlığı arttırılan özel şasi teknolojisi ile uzun yıllar güvenle kullanım sunuyor. Kässbohrer K.SCL X+ 5.600 kg’lık ağırlığı ile yakıt tüketimini minimum seviyeye indirirken yüksek CO2 emisyon tasarrufu sağlıyor. 150 mm’lik deveboynu yüksekliği sayesinde 2,700 mm’lik iç yüksekliğe sahip olan K.SCLX+ isteğe bağlı olarak tavan kaldırma opsiyonu ile de müşterilerine çözüm ortağı oluyor.