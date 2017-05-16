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Continental Türkiye Kamyon Lastikleri Satış Müdürlüğü'ne yeni atama

Continental Türkiye Kamyon Lastikleri Satış Müdürlüğü'ne yeni atama

Tarih 16 Mayıs 2017, 16:21

Almanya'da ContiPressureCheck Satış Müdürlüğü görevini üstlenen Hartwig Kühn, Continental Türkiye Kamyon Lastikleri Satış Müdürlüğü görevine getirildi.

Continental Türkiye’nin Kamyon Lastikleri Satış Müdürlüğü’ne Hartwig Kühn atandı. 1 Mayıs 2017 itibarıyla Murad Bilginalp’ten devraldığı görevine başlayan Hartwig Kühn, 14 yıldır Continental bünyesinde Almanya ve Malezya’da çeşitli yöneticilik görevlerini üstleniyordu.

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental’de gerçekleşen atama ile son olarak Almanya’da ContiPressureCheck Satış Müdürlüğü görevini üstlenen Hartwig Kühn, Continental Türkiye Kamyon Lastikleri Satış Müdürlüğü görevine getirildi.

Almanya’da Humboldt Üniversitesi’nde İşletme Ekonomisi eğitimi alan Hartwig Kühn, 2003 yılında katıldığı Continental AG bünyesinde uzun yıllar boyunca Ürün ve Satış Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2011-2014 yılları arasında Malezya, Kuala Lumpur’da Continental Asya Pasifik Bölgesi Kamyon Lastikleri Pazarlama Müdürü olarak görev alan Kühn, bundan sonra başarılı çalışmalarını Continental Türkiye’de Kamyon Lastikleri Satış Müdürü olarak sürdürecek.

 

 

 

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