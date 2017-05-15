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Hödlmayr lojistikte fark yaratıyor

Hödlmayr lojistikte fark yaratıyor

Tarih 15 Mayıs 2017, 18:23

Avusturya'da bulunan Hödlmayr High & Heavy GmbH ile Hödlmayr Nakliyat iştirakleri Avrupa'nın en büyük kamyon üreticilerinden biri ile anlaştı.

Hödlmayr Grubu yeni aldığı siparişiyle Türkiye’deki gücünün altını çiziyor. Schwertberg Avusturya’da bulunan Hödlmayr High & Heavy GmbH ile Ümraniye merkezli Hödlmayr Nakliyat ve Ticaret Ltd. iştirakleri Avrupa’nın en büyük kamyon üreticilerinden biri ile anlaştı. Otomobil uzmanları Nisan ayı itibariyle Türkiye’ye gönderilecek 1.500 adet kamyonun işlemleri ve nakliyesinden sorumlu olacak.

Hödlmayr çalışanları, Zwolle – Koper Limanı – Efesan Türkiye adıyla müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş rotalarını hazırladı.

Hödlmayr High & Heavy Gmbh Genel Müdürü Michael Wöckinger, şirketi başarıya ulaştıran nedenleri şu şekilde özetledi: ‘‘Tüm işlemleri tek elden halledebiliyor oluşumuz ve Zwolle’den Adriyatik’teki yükleme limanına olan nakliyenin ortadan kalkması bizi avantajlı kılıyor.. Aynı zamanda müşteriyle başka ülkelerde uzun yıllara dayanan başarılı işbirliğimiz ve Türkiye’deki Hödlmayr iştirakinin kamyonların ithalatçısı ve alıcısı konumundaki Doğuş Otomotiv ile olan işbirliği de kesinlikle yardımcı olmuştur.“

Katma değer ‘‘ Truck-on-Truck-Prensibi‘‘

Wöckinger, katma değer prensibi ile ilgili olarak ‘‘Araçlar sıfır kilometreyle alıcıya ulaşıyor. Bu, müşteri için büyük bir katma değerdir. Siparişin ölçeği itibariyle öngörülen adetler düşünüldüğünde, bu sistemle belirgin ölçüde daha hızlı hareket ediyoruz. Hasar riskinin minimize edilmesi ve CO2’nin azalmış olmasından bahsetmiyorum bile“ dedi.

Yeni sipariş ile ilgili sevincini dile getiren Hödlmayr Nakliyat ve Ticaret Ltd. Genel Müdürü Hande Çarıkcı, ‘‘Ticari araçların truck-on-truck temelinde dağıtılması Hödlmayr Türkiye’de yıllardır standarttır. Burada farklı olan, yüksek sayıda aracın sıfır kilometre olarak getirilmesi ve müşteriye teslim edilmesidir. Talep şüphesiz mevcuttur. Böylelikle haftalık 50 adet kamyon müşterinin Zwolle’deki fabrikasından Boğaz kıyılarına ulaşmaktadır. Lokasyonumuz çok iyi gelişiyor, devamlı büyüyoruz. Bu durumu özellikle şu üç güçlü yanımıza bağlıyoruz: uluslararası ağ yapımız, yüksek kalite standartlarımız ve %100 müşteri odaklı yaklaşımımız“ dedi.
 
 

 

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