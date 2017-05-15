Ford Trucks'tan Mayıs ayında cazip kampanya

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15 Mayıs 2017, 18:13

Ford Trucks, Mayıs ayında düzenlediği kampanyalarla müşterilerine avantajlı teklifleri sunmaya devam ediyor.

Ford Trucks Yol Serisi, Mayıs ayında 130.000 TL, 12 Ay ve %0 faiz destekli kredi kampanyası ile müşterilerini bekliyor.

Ford Trucks Yol serisi 9 ve 13 litre motor seçenekleriyle 2150Nm’ye varan tork sağlarken, 4x2 6x2 ve 8x2 aks konfigürasyonlarıyla da müşterilerin her ihtiyacına yönelik tipte araç sunabiliyor. Her modelinde manuel ve otomatik şanzıman seçebilme imkanı sunan Ford Trucks yol kamyonlarında motor freni standart verilirken, yardımcı fren görevi gören intarder ise 13 litre motorlarda opsiyonel olarak sunuluyor.

Ford Trucks’ın 2. el ağır ticari alım-satım markası TruckMarket, Ford Trucks güvencesine sahip, ekspertiz raporlu araçları ile tüm Ford müşterilerini Mayıs ayında da bekliyor. 2. elde en yaygın bayi ve servis ağına sahip olan TruckMarket, 2.el Ford Trucks 1838T ve 1846T çekiciler için 100.000 TL, 12 Ay, %0 faiz kredi kampanyası ile Ford müşterilerini bekliyor.