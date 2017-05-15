Renault Trucks, 800 bininci kamyonu banttan indirdi

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15 Mayıs 2017, 18:07

Renault Trucks'ın Bourg-en-Bresse'de bulunan üretim tesisinde 1964 yılından beri üretilen 800 bininci kamyon teslim edildi.

Renault Trucks Başkanı Bruno Blin, Bourg-en-Bresse'deki Renault Trucks fabrikasında üretilen 800 bininci kamyonun anahtarlarını Pigeon Grup Başkanı Thierry Pigeon’a teslim etti.

Çimento mikser üstyapısına sahip Renault Trucks C430 8x4 modeli olan 800 bininci bu araç, Pigeon'un 500 kamyondan oluşan filosuna katılacak. Pigeon Grup Başkanı Thierry Pigeon yaptığı açıklamada, "Filomuzda birçok Renault Trucks aracı bulunuyor. Bu araçların kalite, güvenilirlik ve sağlamlığına her zaman güvenebileceğimizi biliyoruz. Yeni Renault Trucks serisinin yakıt verimliliği ve teknik yeniliklerinden, aynı zamanda konfor ve kullanım kolaylığından çok memnunuz. Bu kamyonlar, sürücülerimize mümkün olan en iyi çalışma ortamını sunuyor" diye belirtti.

Tören sırasında açıklamada bulunan Bruno Blin: "Bourg istisnai bir bölgedir: 1964 yılından bu yana, Pigeon Grup gibi profesyonellerin en zorlu koşullardaki ihtiyaçlarını karşılayan araçlar üretiyoruz ve pazarın gerekliliklerini tam olarak sunma kabiliyetimiz sayesinde müşterilerimizle yakın ilişkiler kuruyoruz” dedi.

Bourg-en-Bresse'deki Renault Trucks üretim tesisi, 1964 yılında kuruldu. 1.400 çalışanıyla bu tesiste, Renault Trucks’ın uzun yol, inşaat ve ağır taşımacılık serilerinden (T, C ve K) her gün 120 adet kamyon ve çekici üretiliyor. Renault Trucks'ın Fransa'da ayrıca Lyon, Limoges ve Blainville-sur-Orne’de üç üretim merkezi daha bulunuyor.

