Yeni Caddy'nin benzinlisi geldi

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15 Mayıs 2017, 17:52

Volkswagen Ticari Araç, sınıfının en çok sahip olunmak istenen modeli Caddy'nin yeni TSI seçeneğini 66 bin 900 TL fiyatıyla pazara sundu.

Volkswagen Ticari Araç, sınıfının en çok sahip olunmak istenen modeli Caddy’nin yeni TSI seçeneğini pazara sundu. Volkswagen Caddy’nin TSI seçeneği, 66 bin 900TL’lik fiyatıyla dikkat çekiyor.

3 silindirli TSI motor 102 PS güç üretiyor ve 1500-3000 geniş devir aralığında 175 Nm’lik tork ile yüksek performans sağlıyor. 100 litrede 5.4 lt birleşik yakıt tüketim değeriyle ailenin dizel motorlu üyelerine yakın bir değere sahip model, alırken de kullanırken ekonomik olmasıyla öne çıkıyor.

Caddy’de güvenlik ve konfor standart

102 PS EU6 manuel şanzıman ile sunulan Yeni Caddy TSI’da Composition audio radyo, USB, AUX-IN ve SD kart girişi, klimatik klima, yol bilgisayarı, hız sabitleyici, yükseklik-derinlik ayarlı servotronik, deri kaplı multi-fonksiyonel direksiyon ve yüksekliği ayarlanabilir sürücü koltuğu standart iç donanım ve konfor özellikleri olarak sunuluyor.

Gövde rengi ön-arka tampon ve kapı kolları, gövde rengi ve elektrik kumandalı ısıtmalı yan aynaları, yükseklik ayarlı halojen farları, ön sis farları ve tek krom şeritli ön ızgara da standart donanıma dahil.

Caddy TSI modelinde, diğer Caddy modellerinde de bulunan ESP, ABS, ASR, EBC, BAS, İkincil çarpışma önleme asistanı ve Yorgunluk tespit sistemi gibi güvenlik özellikleri de standart olarak yer alıyor.

Zubizu üyelerine özel 1.000 TL indirim

Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 66 bin 900 TL olan Yeni Caddy TSI modeli ve diğer tüm Caddy modellerinde, Mayıs ayına özel Zubizu üyelerine 1.000 TL indirim fırsatı sunuluyor.

