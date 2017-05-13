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ContiPressureCheck ile filolar daha verimli

ContiPressureCheck ile filolar daha verimli

Tarih 13 Mayıs 2017, 20:10

Litvanya merkezli uluslararası taşımacılık çözümleri tedarikçisi Ruptela, telematik yazılımına ContiPressureCheck sistemini entegre etti.

Araçların anlık takip edilmesi ve filo taşımacılığı yönetim süreçlerinin optimizasyonu için yazılım çözümleri tedarik eden Ruptela UAB, ContiPressureCheck sistemini araçlarına entegre etti. Ruptela cihazlarını kullanan taşımacılık şirketleri, böylelikle lastiklerinin anlık takip edilmesi dahil, kapsamlı filo yönetimi çözümlerinden faydalanacak.

Continental Kamyon Lastikleri EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) Pazarlama Direktörü Daniel Gainza yaptığı açıklamada: “Bağımsız bir telematik şirketi olan Ruptela'nın ContiPressureCheck ile kendi sistemini birleştirmesi, lastik basıncı takip sistemimizin pazar tarafından iyi karşılandığını açık olarak göstermektedir. Yapılan bu işbirliği, ContiPressureCheck sisteminin taşımacılık şirketlerinin gerçek anlamda tasarruf yapmalarına ve filolarını etkili bir şekilde yönetmelerine olanak sağlayan, katma değerli bir çözüm olduğunu onaylıyor” dedi.

Ruptela'nın Kurucu Başkanı Andrius Rupšys ise: “Misyonumuz taşımacılık şirketlerine entegre çözümler sunmak olduğu için ContiPressureCheck sistemini tercih ettik. Lastik basıncını ve sıcaklığını anlık olarak izleyen Continental lastik basınç takip sistemi, sunduğumuz çözümlerin kapsamında önemli bir genişlemeyi temsil ediyor. Bu yolla müşterilerimize sadece yakıt tüketimini ve lastik hizmet ömrünü optimize eden bir çözüm değil, aynı zamanda filo işletme maliyetlerini azaltan bir çözüm sunuyoruz.” diyerek görüşlerini dile getirdi.

Lastik basıncını takip etmek daha kolay

ContiPressureCheck ile anlık toplanan lastik verileri, Ruptela'nın sistemi ile ağ bağlantısı üzerinden hem nakliye firmasının bilgisayarına hem de sürücünün ekranına aktarılır. Tanımlanan değerlerden bir sapma olduğunda filo müdürleri ve sürücüleri, zaman kaybetmeden hızla harekete geçebilir.

ContiPressureCheck, lastiğin içerisine doğrudan monte edilen bir ölçüm sistemidir. ContiPressureCheck sensörleri, iletişim sistemini ve işlemciyi kauçuk bir konteynerde, lastiğin iç yüzeyine yapıştırılan tek bir modülde entegre eder. Lastik değiştirildiğinde, işlemci kauçuk konteynerden çıkarılarak yeni lastikte tekrardan kullanılabilir. Pil ömrü altı yıl veya yaklaşık olarak 600.000 km olan ContiPressureCheck tüm lastik markaları ve araçlara uyumlu halde sunulmaktadır.

 

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