Ford'dan Mayıs ayında '0 Faiz' fırsatı

Anasayfa » Kampanyalar

13 Mayıs 2017, 20:06

Ford, Mayıs ayında hem binek hem de ticari modellerde müşterilerine '0 faiz' fırsatı sunuyor.

Ford, Mayıs ayında hem binek hem de ticari modellerde müşterilerine “0 faiz” fırsatı sunuyor. Focus ve Courier modellerinde de Mayıs ayı boyunca FKasko satın alımında poliçe fiyatından 400 TL indirim Ford müşterilerini bekliyor.

Ford, Mayıs ayında müşterilerine tüm binek araçlarda “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko alınması durumunda 30.000 TL, 18 ay ve %0 faiz kampanyasını ve bu paketten yararlanmayan müşterileri için de 30.000 TL, 15 Ay, %0 faiz kampanyası sunuyor. Ayrıca, 0 faiz kampanyasını tercih etmeyen müşteriler için de %1 peşin alım indirimini sunuluyor. 2017 model yılı Kuga ve Courier Journey model araçlarda 20.000TL, 20 ay ve %0,99 faizli kredi kampanyası Mayıs ayında da devam ederken, “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko satın alan müşterilerine ise 20.000 TL, 20 Ay, %0.95 faiz desteği de sunmaya devam ediyor.

Ticaride avantajlı kampanyalar ve “0 faiz” fırsatı devam ediyor

Transit minibüs modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko satın alınması durumunda 55.000 TL, 12 Ay, %0 faiz kampanyasını Mayıs ayında da sürdüren Ford, paketten yararlanmayan müşterilerine de 50.000 TL, 12 Ay, %0 faizli kredi fırsatı sunuyor. Buna ek olarak, Mayıs ayında Transit Minibüs Okul Taşıtı modelleri için ilk 3 ay ödemesiz 40.000 TL, 12 Ay Vade , %0 faiz kredi kampanyası da Ford müşterilerini bekliyor. Ayrıca, Courier** modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko satın alınması durumunda 36.000 TL, 18 Ay, %0 faiz kampanyası Mayıs ayında da devam ederken, paketten yararlanmayan müşterilere 30.000 TL, 18 Ay, %0 faiz kampanyası sunuyor.