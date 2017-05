Hyundai Yeni i30'a Red Dot Tasarım Ödülü

Anasayfa » Otomobil

13 Mayıs 2017, 20:00

Alman IF Design Yılın En İyi Tasarımı ve Pin Up Estetik Tasarım ödüllerini alan Yeni i30, son olarak da Red Dot Design tarafından taçlandırıldı.

Hyundai, geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu Yeni i30 modeliyle özellikle Avrupa pazarındaki etkisini artırmaya başladı. Ülkemizde de İstanbul Otomobil Fuarı’yla beraber, 75.950 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Yeni i30, Ocak ayında aldığı Pin Up ve IF Design Tasarım Ödülü’nden sonra Red Dot Design tarafından başka bir tasarım ödülünün sahibi daha oldu.

Hyundai, gelişen tasarım felsefesi ve çeşitli modelleriyle, üst üste dördüncü yıl kazandığı bu ödül sayesinde, hem marka imajını hem de bilinirliğini artırmış oluyor. Hyundai i30 ile birlikte markanın Azera modeli de 'Ürün Tasarımı' kategorisinde ödül alarak başarıyı iki katına çıkardı.

IF Design ve IDEA Design’ın haricinde, dünyanın en saygın tasarım araştırma ve değerlendirme kuruluşu olarak tanınan Red Dot Ödülleri, uluslararası tasarım ödüllerinin en prestijli üç ödülünü oluşturuyor. Kuruluş, her yıl piyasaya çıkan yeni tasarımları belirlemek ve değerlendirmek için çeşitli kategorilerdeki ürünleri en ince ayrıntısına kadar inceliyor. Bu yıl 21 uluslararası tasarım uzmanı, profesör ve gazetecinin katıldığı jüri üyesi, 50’den fazla ülkeden 5.000’i aşkın yeni ürünün tasarımlarını mercek altına aldı. Hyundai, 2014 yılında i10 ve Genesis, 2015'te i20 ve Sonata ve 2016'da da IONIQ ile en iyi tasarım ödüllerinin sahibi olmuştu.



Şık çizgiler ve konforlu bir sürüş zevki



Tasarım, Avrupa'daki Hyundai müşterilerinin bir numaralı satın alma nedeni. Yeni Nesil i30, Hyundai'nin yeni tasarım dilini hassas çizgileri, rafine edilmiş zengin hatları ve zamana karşı koyan görüntüsüyle vurgulayarak rakiplerinden ayrılıyor. Daha elit ve ağırbaşlı bir görünüme kavuşan Yeni i30, kısa yapıya sahip ön ve arka tampon çıkıntıları, uzun motor kapağı, ve bu şık tasarımı destekleyen konik bir çatı silueti ile son derece sportif bir görünüm sergiliyor.

7 Yıl / 80.000 km garanti seçeneği

Estetik tasarımıyla ödülleri toplayan Yeni i30, Türkiye’de 7 Yıl / 80.000 km Garanti Seçeneği ile satışa sunuluyor. Araç sahipleri herhangi bir ek ücret ödemeksizin 7 yıl veya 80.000 km garanti opsiyonunu seçerken böylelikle Yeni i30’larını kullanırken endişeye kapılmadan tamamen keyif almış oluyorlar.

Hem benzinli hem dizel motor seçenekleri

Yeni i30, 1.4 litre yeni nesil Turbo beslemeli bir motorla öne çıkarken aynı zamanda 1.6 lt turbo dizel motor seçeneğiyle de satışa sunuluyor. Her iki motor seçeneğinde 6 ileri manuel ve 7 ileri DCT otomatik şanzıman opsiyonunu sunan Hyundai, uygun ödeme koşullarıyla da yeni araç alacaklar için imkanlar yaratıyor.