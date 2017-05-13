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Peugeot'nuz ile ilk günkü keyifle yola devam

Peugeot'nuz ile ilk günkü keyifle yola devam

Tarih 13 Mayıs 2017, 19:07

Peugeot'da, tüm Peugeot modellerinde Fiks Menü Paketleri, avantajlı fiyatlar ile Peugeot kullanıcılarına sunuluyor.

Peugeot’da, uzman ve eğitimli personel ile Peugeot marka araçların bakım ve onarım hizmetleri en iyi şekilde uygulanıyor.

Peugeot’da kaliteli ve üstün servis hizmetlerinin yanısıra ücretsiz teşhis ve fiyatlandırma yapılarak özel avantajlar da sunuluyor. 13 Mayıs -  24 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan Peugeot Bakım Kampanyası’na dahil olan Peugeot’ya uğrayarak Peugeot Fiks Menü’lerde %15 indirimden veya Peugeot 3+ Fiks Menü’lerde %25 indirimden siz de faydalanabilirsiniz.

Bu avantajlara ek olarak kampanya süresi boyunca, lastik alışverişlerinde “4 al 3 öde” fırsatı Peugeot kullanıcılarına sunuluyor. Bu kapsamda 4 adet Michelin veya Goodyear lastik alımında 1 adet lastik hediyesi Peugeot kullanıcıları için çok cazip bir teklif olarak yer alıyor.

 

 

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