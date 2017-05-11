Ekol, 4.0 ile İpek Yolu'nu yeni baştan çiziyor

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11 Mayıs 2017, 18:53

Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, Münih Transport ve Lojistik Fuarı'nda gerçekleştiği basın toplantısında, İpek Yolu Projesi'nin detaylarını anlattı.

Geçtiğimiz günlerde Lojistik 4.0 stratejisini açıklayan Ekol, sektörün en önemli fuarı olan Transport Logictic Münih’e çıkarma yaptı. 10 Mayıs Çarşamba günü Ekol standında düzenlenen basın toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, şirketteki önemli gelişmelerin yanı sıra İpek Yolu Projesi’nin detaylarını paylaştı.

Budapeşte – Çin Treni

Daha fazla intermodal bağlantısı geliştirme stratejisi ile Ekol, Çin ve Macaristan arasında yeni bir tren hizmetini devreye soktu. Nisan ayının başında hizmete giren ilk test treni 9.300 kilometre kat ederek Kazakistan, Rusya, Belarus, Polonya ve Slovakya üzerinden Budapeşte'ye ulaştı. 17 günde tamamlanan sefer, aynı güzergâh üzerinde deniz ve demir yoluyla gerçekleştirilen seferlerden neredeyse 30 gün daha kısa sürüyor. Yiwu ile Budapeşte arasında haftalık tren seferleri Nisan ayının sonunda başladı. Ekol, Mayıs ayında doğrudan seferlerle Budapeşte'yi Çin'in diğer şehirlerine bağlamayı planlıyor. Ekol, gelecekte Çin'den Avrupa'ya 8 tren bağlantısı ile, yalnızca Budapeşte'yi değil, aynı zamanda diğer Avrupa şehirlerini de Çin'e bağlamayı planlıyor. Ekol, Çin'deki 8 demiryolu terminalinden, Avrupa'da sahip olduğu 4 merkeze demiryolu seferleri düzenliyor. Ekol, Avrupa Birliği bölgesindeki demir yolu operasyonlarını Deutsche Bahn, terminal hizmetlerini de Mahart Container Center ile organize ediyor. Gümrükleme operasyonlarını Budapeşte'de gerçekleştiren Ekol, Avrupa dağıtımlarında ise kendi araçlarını kullanıyor.

Ekol Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, şöyle konuştu: "Çin ve Macaristan arasında doğrudan yük taşımacılığına Macaristan'da öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Sunduğumuz ekolojik çözüm, müşterilerimiz için de son derece avantajlı, zira bu projeyle müşterilerimize rekabet avantajı sunuyoruz. Bu, çok daha uzun süren deniz taşımacılığının ve daha pahalı olan hava taşımacılığının yerini alan iyi bir alternatif. Macaristan Vergi ve Gümrük İdaresi (NAV) ve çeşitli Macar gümrük acenteleri, Çin ürünlerinin Avrupa'daki gümrük ve mal dağıtım merkezi olabilmek için aylardan beri çalışmalar yürütüyor. İpek Yolu'nun, tarihsel olarak, başarılı işletmelerin kurulmasına ve varlıklarını sürdürmelerine vesile olduğunu görüyoruz. İpek Yolu'nun bugün de aynı amaca hizmet edeceğine inanıyoruz. Bu işbirliğinde doğru bağlantıyı sunarak müşterilerimiz için katma değer sağlıyoruz." Ekol, bu tren hattıyla Çin'i diğer Avrupa ülkelerine bağlayacak. Ekol ayrıca, Çin'de kendi şirketini kurmayı ve Çin ile Türkiye arasında doğrudan tren seferleri başlatmayı planlıyor.

Ekol İran

Ekol İran’ın kurulmasıyla birlikte, "Safran” adı verilen yüksek teknoloji bir lojistik merkezi kurmak için hemen yatırıma başlandı. Ekol, bu merkez aracılığıyla 27 yıllık bilgi birikimini İran pazarına taşımayı ve müşterilerine tedarik zincirinde rekabetçi avantaj sunarak katkıda bulunmayı hedefliyor.

Ahmet Musul: “Ekol olarak, önümüzdeki yıllarda İran'ın farklı endüstrilerden birçok yatırımcı için önemli fırsatlar sunacağına inanıyoruz. Bu çevrede, Ekol olarak, yerli ve yabancı yatırımcılarla, hızla büyüyen İran ekonomisinin yüksek taleplerini karşılayabilecek tedarik zinciri hizmetleri sunabilmek için doğru altyapıyı kurmayı hedefliyoruz.“ dedi.

Safran’a ilk aşamada 20 milyon Euro yatırım yapan Ekol, 2017'nin son çeyreğinde 45.000 palet kapasitesiyle tesisinin ilk aşamasını devreye almayı planlıyor. Toplamda 100.000 palet kapasitesine sahip olan ve 65.000 metrekarelik alana yayılan otomasyonlu depo ise 2019 yılında faaliyete geçecek. Safran, Hazar kıyısındaki endüstri şehri Kazvin'de yer alıyor. Merkez, ilk etapta bölgede 300 kişilik yeni istihdam yaratacak ve Ekol'ün İran'a sürekli yatırımlarıyla bu sayı birkaç yıl içinde binlere ulaşacak. Ekol, gümrüklü ve gümrüksüz depoları, katma değerli hizmetleri, gümrükleme hizmetleri ve kendi terminal ve ağları ile yurt içi dağıtım hizmetleri sayesinde İranlı müşterine zengin bir hizmet yelpazesi sunacak.

Ekol, siparişten rafa görünürlük ve yüksek araç verimliliği ile ihtiyaca özel yurt içi dağıtım hizmetleri sunmak için İran'da nüfus bakımından yoğun bölgelerin çevresinde çapraz yükleme merkezleri açacak. Şirket aynı zamanda uluslararası ve intermodal taşımacılık hizmetleriyle İran ile Avrupa'yı birbirine bağlayacak. Avrupa ile İran arasındaki sevkiyatlar, intermodal taşımacılık çözümleriyle 10-11 gün içinde gerçekleştirilecek.

Ekol özellikle Türkiye ve Azerbaycan ticaret yolunun üzerinde bulunan Kazvin’i 2020’ye kadar Ortadoğu’nun en modern ve yüksek kapasiteli “Lojistik Üssü” haline getirmeyi hedefliyor.



Liman yatırımları

Ekol, İtalya Trieste Limanı’nda Ro-Ro ve blok tren hizmetleri için kullandığı limanın işletmesini üstlenen EMT’nin yüzde 65 hissesini Aralık 2016’da satın aldı. Trieste, Ekol’ün intermodal taşımacılığı için kilit öneme sahip.

Ekol Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul: “Ekol olarak, Trieste ve Türkiye arasındaki Ro-Ro seferlerini haftada 5 sefere çıkardık. Önümüzdeki birkaç ay içinde Romanya'nın Köstence limanı ile Yalova arasında haftada 2 gidiş-dönüş seferi hizmete sokmayı planlıyor. Tabii ki, Yalova ile Trieste veya Lavrio arasında Ro-Ro bağlantısını da kullanabiliriz. Köstence bağlantısının yeni bir hat olduğunu ve bu hattın, Ekol'ün, Romanya'yı diğer Orta Avrupa Ülkelerine ve Avrupa'nın diğer bölgelerine daha güçlü şekilde bağlamasına yardımcı olacağının altını çizmek isterim.” şeklinde konuştu.

Ekol, aynı zamanda, yeni yatırımı Yalova Ro-Ro Terminalleri A.Ş. aracılığıyla Trieste ile Türkiye'yi birbirine bağlayacak. Tüm hisseleri Ekol'e ait olan terminalin, 2017'nin ikinci yarısı itibarıyla hizmete girmesi planlanıyor. Tamamlandığında yatırım maliyeti 40 milyon Euro’ya ulaşacak terminal, Türkiye'nin en modern Ro-Ro terminali olacak. Yalova yerel ve sınır gümrüğüne de ev sahipliği yapacak liman 100.000 m2 alana yayılıyor. Limandaki gümrüklü ve gümrüksüz depolar da müşteriye esneklik sunacak.

Ahmet Musul: “Ekol'ün burada 1.000 m2'lik yeni bir endüstriyel laboratuvar kuracak olması limanın sunduğu büyük bir avantaj. İthalatçılar ve ihracatçılar için bu gerçekten önemli, çünkü gümrük formalitelerinin daha hızlı yerine getirilmesi Ekol'ün ürünlerinin Türkiye'ye veya Avrupa'ya daha kısa sürede ulaşmasını sağlıyor.” dedi.

Park alanı 500 araç kapasiteli olacak. Yalova Ro-Ro Terminali 2017'de açıldığında, yılda 100.000 aracı İstanbul trafiğinden kaldıracak. Üreticiler ve taşımacılar için zaman ve maliyet tasarrufu sağlanırken, karayolu yolculuk süresinin düşmesi ile birlikte Ekol, 1 yıl içerisinde 3,7 milyon kg CO2, 4 milyon km yol, 1,5 milyon litre dizel, 12.000 kg tehlikeli atık azaltımı elde edecek. Gebze, Bursa, İzmit, Eskişehir gibi üretim merkezlerine mesafe olarak da daha yakın bir konumda bulunan liman, bölge halkına da önemli bir istihdam olanağı sağlayacak. Yatırım, bölgenin üretim açısından hareketlenmesine vesile olarak Türkiye'nin ihracat hacmini artıracak.

Avrupa'da yeni intermodal bağlantı

Son birkaç ayda Sete - Paris ve Trieste - Kiel gibi yeni hatları devreye sokan Ekol, Avrupa'da intermodal taşımacılık hizmetlerinin sayısını artırma stratejisini uygulamaya devam ediyor. Bu sayede dinamik ve hızlı genişlemesine devam eden Ekol, intermodal ağını genişletmeye yakın gelecekte de devam edecek. Ekol, Eylül ayında, Trieste ile Zeebrugge (Belçika) arasında yeni bir blok tren hattı açmayı planlıyor.

Ahmet Musul: “Yeni Trieste - Zeebrugge treni sayesinde Ekol, Akdeniz ve Kuzey Denizi arasındaki ilk bağlantısını hizmete sunacak. Bu, yüzde 100 intermodal taşımacılık kullanılarak yapılan pazardaki en hızlı çözüm olacak. Bu tren Benelüks, kuzey Fransa ve Birleşik Krallık'ı Güney Avrupa, Türkiye, İran ve Uzak Doğu'ya bağlayacak.” dedi.

Ekol bu hatta yalnızca mega treylerler değil aynı zamanda konteynerler de kullanabilecek. Ekol, yine Eylül ayında, Budapeşte ile Duisburg arasında yeni blok tren seferleri başlatarak Orta ve Doğu Avrupa'yı Almanya'nın batısı, Benelüks ve Birleşik Krallık'la bağlayacak. Ekol bu hatta da treyler ve konteyner ekipmanı kullanabilecek, bu yeni hatların dışında da mevcut hatlarını uzatacak ve Trieste - Kiel arasındaki tren seferi sayısını haftada ikiye çıkaracak.