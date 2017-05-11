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Global araç kiralama devi Türk pazarına giriyor

Global araç kiralama devi Türk pazarına giriyor

Tarih 11 Mayıs 2017, 18:25

Araç kiralama firması Goldcar, İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum ve Antalya'daki havalimanlarında beş ofis açacak.

Araç kiralama sektörünün lider firmalarından Goldcar, Türkiye pazarına gireceğini duyurdu. Firma ilk etapta İstanbul (Sabiha Gökçen Havalimanı), Ankara, İzmir, Bodrum ve Antalya’daki havalimanlarında açacağı beş ofisle hizmet verecek. Bu aşamanın ardından Türkiye’de büyümeye devam etmek isteyen firma, 2018 yılı içinde farklı illerde de ofisler açmayı planlıyor.

Uluslararası büyüme planında popüler turistik destinasyonlara öncelik veren firmanın önümüzdeki döneme yönelik yatırım planlarında Türkiye önemli bir yer tutuyor. Goldcar CEO’su Juan Carlos Azcona konuyla ilgili şöyle konuştu: “Son yıllarda istikraklı bir büyüme stratejisi izliyoruz. Bu kapsamda açtığımız ofislerle pek çok yeni pazara adım attık. Türkiye de sahip olduğu rakipsiz potensiyelle büyüme stratejimizin önemli bir parçasıı oluşturuyor. Açacağımız beş ofisin Goldcar’ın globalleşme hedefine ulaşmasına katkı sağlayacağına eminim.”
 
Turistik potansiyel etkili oldu
Firmanın Türk pazarına giriş kararı almasındaki en önemli etkenlerden biri, ülkenin dünya genelinde turistlerin en çok ziyaret ettiği altıncı ülke olması ve 2016’da 25 milyondan fazla turisti ağırlaması. Goldcar, avantajlı fiyatları ve her kategoride sunduğu zengin araç seçeneğiyle hem yerli turistlere hem de Türkiye’nin doğal ve tarihi zenginliklerini keşfetmek isteyen yabancı turistlere hitap ediyor. Goldcar, Türkiye ile birlikte hizmet verdiği ülke sayısını 14’e, ofislerinin sayısını ise 90’a çıkarmayı hedefliyor. Firma, önümüzdeki dönemde Avrupa’da ve dünyanın diğer bölgelerinde büyümeye devam edecek.

 

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