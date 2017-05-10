Fleetboard-Lojistiğin geleceğine yön veriyor

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10 Mayıs 2017, 18:03

Veri teknolojilerinin çeşitliliği lojistik sektörünün karlılığını arttırmak için yeni çözümler sunuyor. Fleetboard yenilikçi dijital çözümlerle lojistik sektörünün hayatını kolaylaştırıyor.





Bulut tabanlı Microsoft Azure platform Fleetboard hizmet ve çözümleri için geleceğe yönelik etkin bir altyapı sunuyor. Kurulduğu günden bu yana HERE ile işbirliği yapan Fleetboard, lojistiğin geleceği için yeni çalışma prensipleri ve işbirlikleri tesis ederken, herkesin kullanımına açık Fleetboard Mağazada yer alan uygulamalar ihtiyaca uygun çözümü sunuyor.

Fleetboard, 2000 yılında tanıtıldığında veri erişimi ve dijital altyapı henüz gelişiminin ilk aşamasındaydı. Veri iletişiminin zeminini ise GSM ağının SMS bandı oluşturuyordu. ABD’nin GPS sistemine ait 24 uydu üzerinden aracın konumu birkaç metre hassasiyetle tespit edilebiliyordu. Yıllar içerisinde gelişen teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan Fleetboard yeni hizmet ve çözümlerle sektöre öncülük etti ve yön verdi. Fleetboard bugün gelinen noktada sunmuş olduğu hizmet ve çözümlerle lojistik sektöründeki paydaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Dijitalleşme, Scrum, büyük veri, bulut çözümleri, nesnelerin interneti ve arttırılmış gerçeklik... Bütün bu kavramlar lojistik sektörünün gelişimine yön veriyor. Scrum veya Design Thinking gibi yeni iş modellerinin yanı sıra İnovasyon Hub ve Start-Up gibi modern toplulukların da eklenmesiyle lojistik sektörü paydaşlarına katma değer yaratılıyor. Daha önce lojistik sektörünü bu kadar etkin bir şekilde kucaklayan, sektörün günlük iş akışını bu denli kolaylaştıran ve yeni çözüm yolları sunan bir sistem yoktu. Sunulan çözümler lojistik şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılarken, onların var olan IT sistemine mükemmel bir şekilde entegre oluyor.

Fleetboard için dijitalleşme ve Scrum gibi kavramlar moda veya trend olmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Fleetboard 2000 yılından bu yana bu kavramları kullanarak telematik alanında yeni standartlar belirliyor. Fleetboard’un varlık amacının sadece var olan ürünleri daha da geliştirmek olmadığını ve müşterilere yönelik tamamen yeni çözümlere de odaklandıklarını ifade eden Daimler Fleetboard GmbH Müdürü Dr. Daniela Gerd tom Markotten, “Geniş kapsamlı bir ürün çeşitliliği sunabilmek için var olan ve yeni iş ortaklarımızla her türlü işbirliği değerlendirmeye hazırız.” dedi.

Özellikle lojistik sektörünün önemli aktörleriyle sektöre uzak şirket ve Start-up’ları bir araya getirme noktasında ciddi bir potansiyel olduğunu ifade eden Gerd tom Markotten, şunları söyledi: “Söz konusu potansiyeli değerlendirerek lojistik sektörüne yönelik yeni ürün ve çözümler geliştirmek mümkün. Fleetboard olarak gelecekte telematik çözümlerden çok fazlasını sunacak ve tüm lojistik sektörünü kucaklayan dijital çözümler geliştireceğiz.” Fleetboard bu hedef doğrultusunda yıllardır sürdürmekte olduğu Start-up yaklaşımını Berlin’deki Fleetboard İnovasyon Hub ile daha da geliştiriyor.

Fleetboard: Yeni teknolojiler

Pazarın değişen dinamiklerine inovasyonla yön veren Fleetboard dijitalleşmeyle pazarın gelişimini destekliyor. HERE ile işbirliği yapan Fleetboard, büyük veriyi kullanarak filonun park, yükleme ve boşaltma sürelerini tespit ediyor ve bu verileri kullanarak park, yükleme ve boşaltma süreçlerini daha verimli hale getiriyor. Fleetboard’un geliştirmiş olduğu nxtload çözümü farklı platformlardaki sevkiyat olasılıklarını tek bir merkezde topluyor. Böylece işletmeye ait filo Avrupa genelinde mümkün olan en yüksek verimlilik seviyesiyle sevkiyatlarını gerçekleştiriyor.

Dijital ürünleri her zaman güncel tutmak ve gerekli iyileştirmeleri hızla hayata geçirmek için çok hızlı yazılım güncellemeleri gerekiyor. Fleetboard sunmuş olduğu hizmet ve çözümleri bulut tabanlı Microsoft Azure altyapısı üzerinden güncelliyor. Server tabanlı hizmetlerle kıyaslandığında bulut tabanlı platformlar çok daha hızlı çalışıyor ve alt yapı olarak da en güncel teknolojiyle destekleniyor.

Fleetboard, HoloLens adındaki gözlük ile filo yönetiminin geleceğini şekillendiriyor; üzerinde soyut bir harita bulunan basit bir masa Fleetboard HoloLens ile hayat buluyor. Fleetboard HoloDeck’in 3 boyutlu haritası üzerinde geleceğin filo yönetimi araçlarını canlı olarak izleyebiliyor. Filo yönetimi ve lojistik süreci sistem tarafından otomatik olarak yönetilirken HoloLens gözlüğü üzerinden paydaşlar şoför, kamyon ve yükün durumunu anlık olarak takip edebiliyor.

Sistem, araçtaki yük durumunu, araçtaki boşluğu ve ilave edilebilecek sevkiyat hacmini analiz ederek şoföre sevkiyat bilgilerini gönderen nxtload Freight, aracın pozisyonunu algılayarak sevkiyat tutarını hesaplayan Pay@Platooning, sürüş süresi sonunda şoförün dinlenmesi için güzergah üzerinde boş bir dinlenme yeri ayarlayarak sürücüyü bilgilendiren Intelligent Parking, alıcıya sevkiyatın teslimat zamanını bildiren ve gönderici ile alıcıya sevkiyat evraklarını dijital ortamda gönderen Smart Delivery olmak üzere farklı çözümlerle destekleniyor.

Fleetboard: Yeni çözüm arayışları

Dijital çözüme yönelik yeni bir ürünün mümkün olan en kısa sürede geliştirilip müşterinin kullanımına sunulması gerekiyor. Fleetboard bu süreci İnovasyon Hunisi adını verdiği yeni dijital fikirlerle çözüyor. Proje kapsamında çalışanlar, müşteriler ve hatta iş ortakları dijital çözüm önerileri getirebiliyor. Gelen önerileri Fleetboard, Mercedes-Benz Kamyon, Daimler Financial Services ve IT departmanlarından oluşan Dijital Ürün Ekibi değerlendiriyor. Değerlendirme sonucu başarılı görülen öneriler projelendirilip uygulamaya sokuluyor. Fleetboard SpaceMapping uygulaması Fleetboard İnovasyon Hunisi kapsamında hayata geçen ve pazara sunulan dijital ürünlerden biri.

Bunun dışında Fleetboard Truck Guard, Fleetboard Trucker Buddy ve Fleetboard Road Distress Monitoring olmak üzere üç yeni konseptin ticari başarısı ilk kez gazetecilerden oluşan bir heyete sunularak değerlendirilecek. Araca monte edilen kamera ve sensörlerle kamyonu denetleyen Fleetboard Truck Guard, lojistik firmalarının en büyük sorunlarından biri olan park alanlarında veya dinlenme tesislerindeki yakıt hırsızlığının önüne geçmeyi hedefliyor. Olası bir hırsızlığı tespit eden sistem alarm verirken uygulama üzerinden güvenlik birimleri de haberdar edilebiliyor. Fleetboard Trucker Buddy uygulaması uluslararası güzergahlarda çoğu zaman yabancı dil sorunu nedeniyle diğer sürücülerle iletişim kurmakta zorlanan şoförlerin yalnızlığını gidermeyi hedefliyor. Sistem uygulamaya kayıt yaptıran şoförlerin akıllı telefonun sinyali üzerinden konum bilgilerini tespit ediyor ve aynı mekanda olan şoförleri buluşturuyor. Her geçen gün daha da genişleyen Avrupa yollarının son güncel durumu çok çabuk değişiyor. Ne yerel yönetim, ne yollardan sorumlu birimler ne yolu kullanan sürücüler yol üzerindeki çukur ve engellerin son durumu hakkında bilgi sahibi olamıyor. Fleetboard Road Distress Monitoring uygulaması kamyonun yürüyen aksamına entegre edilen sensör ve kameralar anlık olarak yolun durumunu tespit ediyor ve elde ettiği verileri ilgili birimler de dahil trafik paydaşlarına aktarıyor.

Fleetboard: Yeni çözümler

Sadece Fleetboard Mağaza için yeni uygulama çözümleri üretmekle kalmayan Fleetboard aynı zamanda Android ve iOS için de uygulamalar geliştiriyor. Bunun dışında yük tespit uygulaması Fleetboard nxtload veya yakıt fiyatları ve satın alma uygulaması Fleetboard FuelHub gibi çözümler web sayfası üzerinden de hizmet veriyor. Fleetboard bunun dışında verimliliği arttırmak üzere Arttırılmış Gerçeklik veya HoloLens gibi teknolojileri de test ediyor.

Yeni Fleetboard Vehicle Lens uygulaması arttırılmış gerçekliği kullanarak; lastik basıncı, lastik aşınma durumu, motor ömrü, treylerin yük durumu veya öndeki sürücüye olan mesafe gibi anlık bilgileri sürücüye iletiyor. Uygulama ayrıca kamyonun plakasını tanımlıyor ve Fleetboard sisteminden gerçek zamanlı bilgileri alıyor. Böylece sürücü teslim alacağı aracı veya bir sonraki sevkiyatla ilgili bilgileri alabiliyor.

İşletmelerin çoğu kendi park alanlarında araçların yakıt dolumunu yapmak üzere bir istasyon bulunduruyor. Söz konusu istasyonun deposunun dolumu için farklı tedarikçilerden uygun fiyat araştırması yapmak çok vakit alabiliyor. Fleetboard FuelHub tedarikçilerin fiyat tekliflerini sunabileceği dijital bir platform sunuyor. Satın almayı yapacak kişi gelen teklifler içerisinde uygun olanı tıklayarak sipariş verebiliyor.

Lojistik sektörünün en önemli sorunlarından biri de boş sürüşler ve yatan araçlar. Filo araçları yükleme, boşaltma, gümrük, servis veya sürücünün dinlemesi gibi nedenlerle ömürlerinin yarısını durarak geçiriyor. Bunun dışında araçlar zaman zaman kısmi yüklü veya boş olarak da yol alabiliyor. Bir tür arama motoru gibi çalışan Fleetboard nxtload müşteri, lojistik firması ve şoförü dijital bir platformda buluşturuyor ve lojistik sürecinin verimliliğini arttırıyor.

Fleetboard: Kullanımda olan çözümler

Fleetboard 2016 yılında üst yapı üreticilerinin veya uygulama geliştiricilerinin, şoförlerin veya filo müdürlerinin hayatını kolaylaştıracak uygulamalar kullanıma sunabileceği Fleetboard Mağazasını hayata geçirdi. Yeni Fleetboard Yönetimi filo ile ilgili menzil, konum ve daha birçok bilgiye hızlı, kolay ve ücretsiz ulaşma imkanı tanıyor.

Fleetboard SpaceMapping ile şoför akıllı telefon üzerinden aracın yük durumunu net bir şekilde görebiliyor ve yükleme alanını daha verimli kullanabiliyor.

Fleetboard Driver uygulaması şoföre gaz veya fren kullanımı, sürüş süresi veya dinlenme süresi gibi kişisel bilgiler ve bu bilgilerin analizini sunuyor. Sürüş süresinin bitimine 30 dakika kala şoförü görsel ve işitsel olarak uyaran uygulama ayrıca dijital Fitness Coach özelliği ile boyun, omuz, kol, karın ve sırt egzersizleri öneriyor.

Fleetboard DispoPilot uygulaması üçüncü paydaşların şirketlerin lojistik süreçlerine cep telefonu veya tablet gibi akıllı cihazlarla basit ve esnek bir şekilde dahil olmasına imkan tanıyor. Şoför ile merkez arasındaki iletişimi de sağlayan uygulama iş ve görev planlamasını da kolaylaştırırken, uygun bir navigasyon desteğiyle bir sonraki sevkiyat adresine yönlendirme bile yapılabiliyor.

Şoförün sürüş davranışlarını denetleyen Fleetboard Şoför Yönetimi uygulaması şoföre güvenli ve ekonomik sürüş yönlendirmelerinde bulunuyor ve sürüş ile dinlenme sürelerini takip ediyor. Uygulama %15’e varan yakıt tasarrufu sağlayabiliyor ve sürüş verimliliğini arttırıyor. Araçları denetleyen ve sürüş süresi, yakıt tüketimi, lastik basıncı, fren balatası durumu, yağ durumu veya bakım zamanı gibi bilgileri belirleyen Fleetboard Filo Yönetimi uygulaması filo verimliliğini desteklerken, aynı zamanda aracın konumunu belirleyerek olası hırsızlıkları bildiriyor.

Fleetboard Treyler Yönetimi uygulaması şoför, çekici ve treyler bilgilerini tek bir platformda topluyor. Uygulama içindeki Treyler ID özelliği treylerin yerini tespit ediyor ve treylerin doğru çekici tarafından çekildiğini kontrol ediyor. Treyler veri özelliği ise treyler verilerini ve teknik özelliklerini aktarıyor. Böylece işletme bütün verileri tek bir ekranda bütün detaylarıyla görebiliyor.

Fleetboard Sevkiyat Yönetimi uygulaması yükleme, boşaltma veya bekleme süresi gibi sevkiyatla ilgili bilgileri belirliyor ve bütün bu bilgileri müşteri, filo yönetimi ve şoföre iletiyor. Fleetboard işletmeye veya işletmenin faaliyet gösterdiği alana özel prosedürleri telematik çözümleriyle hızla uygulamaya alabiliyor. İşletmeye tahsis edilen Fleetboard Danışmanları müşterilerin özel istek ve prosedürlerini belirleyerek hızlı ve esnek bir çözüm üretiyor.