Ankaralı firmalar IVECO'yu tercih etti

10 Mayıs 2017, 17:39

Özgözde Otomotiv, Ankara'nın önde gelen firmalarından Merkez Prefabrik'e 2 adet IVECO Trakker 6X4 çekici, ve AYK Endüstri'e 1 adet Stralis Hi-Road çekici teslim etti.

IVECO’nun yetkili satıcılarından Özgözde Otomotiv, Ankara OSTİM tesislerinde yapılan bir tören ile Merkez Prefabrik yapı firmasına 2 adet TRAKKER AT 720T50 6X4 Euro V6 c çekici teslimatı gerçekleştirdi.

Ankara ve bölgesine 16 adet çift çeker çekici ile hizmet veren, Ankara’nın önde gelen beton blok firmalarından olan Merkez Prefabrik Yapı Sanayi ilk IVECO Trakker çekicilerini satın almış oldu. Firmanın Genel Müdürü Bayram Ersoy ve diğer yetkililerin katılımları ile gerçekleşen törende IVECO Trakker 6X4 çift çeker tercih sebeplerini 500 Beygir güce sahip ağır misyon araçların performansına göre yakıt tüketiminin düşük olması, Trakker çekicilerin hem Off Road hem de On Road misyonlar için uygun olması olarak belirttiler. Özgözde yetkilileri de Merkez Prefabrik’i satış sonrası hizmetlerde yalnız bırakmayacağını ifade etti.

Özgöde Otomotiv ayrıca AYK Endüstri firmasına da 1 adet Stralis Hi Road Euro VI çekici teslim etti. Ankara ve bölgesine 47 adet çekici ile hizmet veren silobas nakliye firmalarından AYK Endüstri Yapı Kimyasalları firması, ilk IVECO Stralis çekicilerini 2013 yılında aldı. Firma, 2014, 2015, 2016 yıllarda filosunu IVECO ile güçlendirmeye devam ediyor.