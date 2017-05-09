Continental yaz lastiklerine bir ödül daha

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09 Mayıs 2017, 17:03

Kuru yolda frenleme ile birlikte ıslak ve kuru yol tutuşlarında en iyi dereceyi elde eden Continental'in spor lastiği, dengeli performansı ile de farklı kategorilerde en yüksek puanları topladı.

AutoBild Sportscars dergisinin gerçekleştirdiği yaz lastiği testinde kuru yolda frenleme ile birlikte ıslak ve kuru yol tutuşlarında en iyi dereceyi elde eden Continental SportContact 6, geçen yıl elde ettiği birinciliğe bir yenisini daha ekledi. Avrupa, Amerika ve Asya'dan 235/35 R 19 ebadında 9 farklı lastiğin test edildiği bu sınavda Continental SportContact 6 deseni ile 10 farklı kategoride performansını sergiledi.

Şampiyonların tercihi Continental SportContact 6

En iyi dereceyi elde eden Continental SportContact 6, uzmanların övgülerini alırken, teste katılan farklı iki marka ise ıslak zeminde yol tutuşu kategorisinde “tavsiye edilmez” notunu aldı. Continental SportContact 6 özellikle yol tutuşu, hassas direksiyon tepkisi ve 350 km/s hıza kadar standart azami hız onayıyla rakiplerinden ayrışıyor. Continental teknik ekibi, sürüş performansında yüzde 14’e varan bir artış elde etmek amacıyla lastiğin sırt bölgesinin kimyasal bileşimini yeniden tasarladı. 19-23 inç aralığında 50 ebattan oluşan Continental SportContact 6 serisi büyümeye devam ediyor.

