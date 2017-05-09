İnci Akü, Automechanika Dubai'de

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09 Mayıs 2017, 16:57

Dubai World Trade Center'da gerçekleşen Automechanika Dubai'e 25 ülkeden sektör devi şirketler katıldı. Türkiye akü sektörünün ihracat lideri İnci GS Yuasa, İnci Akü markasıyla fuarda yer aldı.

Otomotiv endüstrisinin en önemli fuarlarından biri olan Automechanika Dubai’nin 15’incisi bu yıl 7 – 9 Mayıs tarihlerinde Dubai World Trade Center’da gerçekleşti. 25 ülkeden katılımcının yer aldığı fuar bu yıl da binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin en değerli akü markası ünvanını taşıyan ve sektörünün Turquality kapsamındaki tek markası olan İnci Akü’nün standı fuarda büyük ilgi gördü.

İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa’nın öncü markası İnci Akü, yeni mottosu olan “Dünyanın Enerji Uzmanı” temasıyla hazırlanan standında, ürün gamını pazardaki potansiyel müşterileri ve sektörün ileri gelenleri için sergiledi.

İnci GS Yuasa Genel Müdür Yardımcısı Hakan Yıldırım, “Türkiye akü sektörünün ihracat lideri olarak, uluslararası kurumları bir araya getiren bu fuarın sektör açısından öneminin büyük olduğunu düşünüyoruz. Fuarda İnci Akü markamızın gördüğü ilgiden memnunuz. Yenilikçi yapımızı, zamanın ve sektörün ihtiyaçlarına en hızlı ve en kaliteli şekilde cevap vererek sürdürüyoruz. dedi.

İnci Akü’nün Start-Stop aküleri dikkatleri çekti

Fuarda sergilenen Start-Stop sistemli yeni nesil araçlara yönelik uzun ömürlü ve yenilikçi ürünler sunan İnci Akü Start-Stop EFB ve AGM serisi akülere katılımcılar ilgi gösterdi.

İnci Akü Start-Stop EFB, standart akülere göre 2,5 kat daha uzun ömürlü ve yüzde 15 daha fazla marş basma gücüne sahip. Yeni nesil araçlarda kullanılan geliştirilmiş ısıtma, elektronik eğlence, sürücü destek yardım sistemleri, iç ve dış aydınlatmalar ve benzeri donanımlar sebebiyle ihtiyaç duyulan yüksek enerji gereksinimlerini optimum düzeyde karşılayan İnci Akü Start-Stop EFB, üst segment Start-Stop araçlar için en yeni teknolojileri sunuyor.

Elektrik üreten frenleme sistemine sahip üst segment Start-Stop araçlar için dizayn edilen İnci Akü Start-Stop AGM Serisi ise standart akülere göre 3,5 kat daha uzun ömürlü ve yüzde 30 daha fazla marş basma kapasitesine sahip.



