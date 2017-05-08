Audi Premium segmentin en inovatif otomobil markası seçildi

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08 Mayıs 2017, 16:06

Audi, Almanya'da düzenlenen Otomotiv İnovasyon Ödülleri'nde(Automotive Innovations Awards) premium otomobil marka kategorisinde 2017 yılının en inovatif otomobil markası ödülüne layık görüldü.





Almanya’da Otomotiv Yönetimi Merkezi (Center for Automotive Management, CAM) ve denetim şirketi PricewaterHouseCoopers (PwC) tarafından her yıl düzenlenen Otomotiv İnovasyon Ödülleri (Automotive Innovations Awards) sahiplerini buldu.

19 otomobil üreticisinin 60 markası tarafından hayata geçirilen 1162 inovasyonun değerlendirildiği ödüllerde, Audi premium otomobil markaları kategorisinde en inovatif otomobil markası seçildi. Bu ödül ile Audi’nin aerodinamik, bağlanabilirlik, hafiflik ve otonom sürüş teknolojisindeki inovasyon gücü ve çok yönlülüğü bir kez daha teyit edilmiş oldu.



İki alt kategoride büyük ödül

Ödüller için markaların, otomobil sürüş sistemleri, otonom sürüş ve güvenlik, konsept otomobiller ve arayüz ve bağlanabilirlik kategorilerinde değerlendirildiğini belirten jüri, Audi’nin konsept otomobiller ve arayüz ve bağlanabilirlik kategorilerinde büyük ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

İnovasyon ödülleriyle, Audi’nin “Teknoloji ile bir adım önde” sözünü bir kez daha hayata geçirmiş olduğunu ve Audi’nin inovasyon konusunda lider markalardan olduğunu söyleyen Audi Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Stadler, “ Özellikle aerodinamik, hafiflik, bağlanabilirlik, sürüş asistanları ve otonom sürüş teknolojisinde marka olarak rekabetçi yönümüzü güçlendirmek için çok çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Otonom sürüş teknolojisinin gelişiminde ve bu teknolojinin kısmen de olsa seri üretim otomobillerde kullanılmasında öncü olan Audi, 2025 yılı için açıkladığı hedeflerinde, tamamen otonom sürüşlü otomobilleri, 2025 yılı içinde satışa sunmayı öngörüyor. Audi’nin 2025 yılı için açıklanan öngörülerinde, birbirleri ve çevredeki diğer cihazlar ile “konuşabilen” otomobillerin, tam dijital ve elektrikli otomobillerin satıştaki payının artırılması yer alıyor.

