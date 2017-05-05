Iveco, Yeni Daily ve Yeni Stralis'i Türkiye pazarına sundu

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05 Mayıs 2017, 21:38

Yeni Daily, bağlantı uygulaması BUSINESS UP ile hafif ticari araç segmentinde çıtayı daha yukarıya taşıyor. Yeni Stralis ise bölgesel, şehiriçi, hafif inşaat ve uzun mesafe taşımacılıkta kârlılık ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle öne çıkıyor.

Iveco Türkiye, Yeni Daily ve Yeni Stralis’i Türkiye pazarına sundu. Yeni Daily ve Yeni Stralis; Iveco markasının ana değerlerini oluşturan sürdürülebilirlik, toplam sahip olma maliyeti, teknoloji ve müşterileriyle iş ortaklığı ilkelerinin en son temsilcisi olarak Türkiye pazarına çıkıyor.





Mükemmel iş ortağı: Yeni Daily



Daily, 2014’te piyasaya çıktığında büyük bir etki yarattı ve dünya genelinde birçok önemli ödülün de sahibi oldu. Şimdi de Yeni Daily, BUSINESS UP uygulamasıyla segmentinde çıtayı yükseltti. Güç, çok yönlülük, performans ve dayanıklılık özellikleri ile öne çıkan Yeni Daily, yeni teknolojik özellikleriyle performansı ve konforu daha yukarıya taşıyor. Yeni Daily tüm bunları yaparken toplam sahip olma maliyetini ise minimize ediyor ve bu özellikler onu mükemmel bir iş ortağı yapıyor.





Güçlü motoru ile rakipsiz



Yeni Daily, her yeni modelinde daha güçlü motorla yola çıkıyor. Güçlü motorunun sergilediği üstün performans Yeni Daily’yi rakipsiz kılıyor.

Yeni Daily’nin 3.5 tonluk Euro 5 modelleri 126 ilâ 170 beygir gücünde, 410 Nm torklu 430Nm motorlarını barındırıyor.

7 tonluk Euro 6 modellerinde ise 3 litrelik, 180 beygir gücünde, 430 Nm torklu serinin en iyi motoru bulunuyor.





Toplam sahip olma maliyeti

Yeni Daily, gelişmiş aktarma aksamı teknolojisiyle bir yandan belirgin yakıt tasarrufu sağlarken öte yandan da az bakım, düşük tamir maliyeti, uzun ömürlü parçalar ve uzun servis aralıklarıyla toplam sahip olma maliyetini en aşağıya çekiyor.

DAILY BUSINESS UP adlı yeni uygulama sayesinde sürücü sürekli olarak araçla iletişim hâlinde ve “Sürücü ve İş Asistanı”nıdan faydalanıyor.





Konforlu ve fonksiyonel kabin

Yen Daily’nin kabininde konfor ve fonksiyonellik arttı. Önceki modellerden daha sessiz kabinde gürültü seviyesi 4 desibel azaldı. Gürültü seviyesinin azalması ile aracın akustiği gelişirken ses tanımada yüzde 8’lik bir artış yakalandı.

Kabinde deri direksiyon simidi, mavi koltuk kılıfları ve yeni tekstil köpük baş yastıkları bulunuyor. Kabin düzeni, erişilebilirlik göz önünde bulundurularak 18 taneye kadar çıkarılabilen saklama kapları için revize edildi. Fonksiyonel kontrol paneli, bağlı bir iş istasyonu yaratmak için yeni özellikler içeriyor.

Kontrol paneline entegre edilen dijital radyo (DAB- Digital Audio Broadcasting), üst düzey araçlardan beklenen DAB ve FM özellikleri, multimedya ve telefon yönetim fonksiyonları sunuyor. Farklı boyutlarda telefonlar ile kullanılabilen şarj alanı, aynı zamanda eşya gözü olarak da kullanılabiliyor. Kolaylıkla erişilebilen iki USB girişi, yeni DAB radyo aracılığıyla multimedya içerikle eğlenme ve şarj olanağı sunuyor. Opsiyonel olarak sunulan inductive şarj (kablosuz) da son teknoloji akıllı telefonlar için mevcut. Tüm bu özelliklerle kabin, sürücü ve yolcuların güvenlik içinde üretken çalışmalarına olanak veren profesyonel bir ortam sunuyor.





DAILY BUSINESS UP



Yeni Daily, “DAILY BUSINESS UP” uygulamasıyla bağlantı kavramını bilgi-eğlence sisteminin ötesine geçiren ilk hafif ticari araç olma özelliğine sahip.

DAILY BUSINESS UP, Sürüş Tarzı Değerlendirmesiyle (DSE) müşterinin Sürüş Asistanı gibi davranıyor, Sygic tarafından geliştirilen navigasyon sistemini ve interaktif kullanıcı el kitabını barındırıyor. Uygulama aynı zamanda İş Asistanı olarak da görev yapıyor. Fleetwork ile de filonun verimliliğini optimize etmeye yardımcı olarak zamanlanmış görevlerin listesini tutuyor. Tüm bunlara ek olarak 7/24 Iveco Yol Yardım hattına da doğrudan bağlantı sağlanıyor. Bütün bu özellikler Yeni Daily’nin daha düşük “Toplam Sahiplik Maliyeti” sunmasına yardımcı oluyor.

Yeni Daily aynı zamanda hiçbir ek ekipman gerektirmeden sürücünün kendi akıllı telefonu ya da tableti aracılığıyla eriştiği DAILY BUSINESS UP uygulamasıyla araç ve motorla iletişimde yeni bir bağlantı biçimi sunuyor. Yeni dijital radyo aracılığıyla gerçekleşen bluetooth bağlantısıyla Yeni Daily saniyeler içinde bir iş istasyonuna dönüşüyor.





Hi-Matic EURO 6 ailesiyle sürüş keyfi

Yeni nesil Daily Hi-Matic ürün ailesi, iş ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla modeli kapsayacak biçimde genişletildi. Yeni Daily, yüksek konfor, güvenlik, performans ve ergonomik çok fonksiyonlu manivela ve kendi kendine adapte olan geçiş stratejisi gibi üretkenlik sağlayan Hi-Matic ailesiyle beraber geliyor. Ayrıca akıllı EcoSwitch PRO sistemiyle sürücüden bir müdahale gelmeden ne zaman devreye gireceğini, aracın dolu olup olmadığını, yakıt tüketimini azaltmayı; salınımları düşürerek müşterinin üretkenliğini artırmayı hedefleyen özellikler barındırıyor. Bu araç, Iveco’nun sürücüyü tasarımın merkezine koyarak üretkenliği ve sürüş keyfini artırma çabalarının örneğini oluşturuyor.





Mükemmel yakıt ekonomisi



Yeni Daily’nin tüm özellikleri toplam sahiplik maliyetinin düşmesinde etkili oluyor. Araç, özellikleriyle mükemmel bir yakıt ekonomisi sunuyor. 140 ile 180 beygirlik araçlarda yer alan “Değişken Geometrili Turbo” motorun daha verimli kullanılmasını sağlayarak EcoSwitch PRO akıllı sistemi otomatik olarak sürücü müdahalesi olmadan ihtiyaç anında torku düşürüyor ve yakıt tüketimini azaltıyor.



Yeni Daily’deki yaratıcı çözümler motorun ve sürüş teknolojilerinin birleşmesiyle yakıt tüketiminde Euro 5 modellerle karşılaştırıldığında yüzde 8’e varan sıra dışı bir düşüş sağlıyor. Buna ek olarak sürücünün gerçek zamanlı önerileri (Sürüş Tarzı Değerlendirmesi/DSE) takip etmesi sonucunda da yüzde 15’e varan bir yakıt tasarrufu sağlıyor.



Optimize edilmiş fren sistemi, yeni ve daha dayanıklı fren balataları Yeni Daily’de daha verimli ve sağlam. Bütün bunlar, düşürülen bakım aralıklarıyla uyumlu hale getirildiğinde aracın işler durumda olduğu süre artıyor. Aracın görevine bağlı olarak bakım ve tamir masraflarında da yüzde 12’ye varan bir azalma görülüyor.





Daily'nin aldığı ödüller



Yeni Daily, 2014’te piyasaya çıktığında “Uluslararası Yılın Vanı 2015” ödülünün sahibi oldu. Daha sonra Yeni Daily’ye Almanya’dan “3.5 Ton Altı En İyi Ticari Araç” ve “En İyi KEP Transporter 2015” ödülleri geldi. Daily Hi-Matic modeli de “KEP Transporter 2015 Yenilikçilik Ödülü”nü aldı. Yeni Daily’ye Şili’de de “En İyi Ticari Araç 2016” ödülü verildi.

Öte yandan Yeni Daily, Birleşik Krallık’ta düzenlenen “Hangi Van 2017” ödüllerinde “Yılın Büyük Vanı” seçildi. Yeni Daily böylece bu ödülü art arda üç yıl almayı başardı. Ödülü veren jüri özellikle DAILY BUSINESS UP bağlantı paketi ve Hi-Matic otomatik vitesinden övgüyle bahsetti.

Yeni Stralis: TCO2 şampiyonu

Iveco, Toplam Sahip Olma Maliyeti ve Düşük Salınım (TCO2) Şampiyonu Yeni Stralis’i Türkiye pazarına sundu. Yeni Stralis, tamamen yenilenen aktarma organı, yüksek güvenlik ve verimliliğiyle, lider toplam sahip olma maliyeti ve düşük karbondioksit salınımı ile öne çıkıyor. Iveco tarafından üç versiyon olarak geliştirilen Yeni Stralis, ağır taşımacılık sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.



YENİ STRALIS: Yeni Stralis, tehlikeli maddelerin taşınması da dahil bölgesel ve kısa mesafe taşımacılığa en iyi çözümü sunmak amacıyla tasarlandı. Yeni Stralis’in tasarım aşamasında eşsiz avantajlar sağlayan özel HI-SCR egzoz arıtma sistemi korundu.





YENİ STRALIS XP: Spesifik bir versiyon olan Yeni Stralis XP ise uluslararası uzun mesafe taşımacılık talepleri doğrultusunda geliştirildi. Yeni Stralis XP’de yakıt verimliliği ve maksimum çalışma süresi sağlandı.





YENİ STRALIS NP: Devrimsel Yeni Stralis NP ise, CNG ve LNG ile çalışıyor. Gazla çalışan kamyonda dönüm noktasını başlatan Yeni Stralis NP, gelmiş geçmiş en sürdürülebilir uluslararası taşımacılık kamyonu olarak ön plana çıkıyor. Yeni Stralis NP; güç seviyesi, konfor, vites teknolojisi ve uzun mesafe görevler için yakıt otonomisi sunan tek doğal gazlı kamyon olma özelliğine sahip. Yeni Stralis NP şimdiden otomotiv endüstrisinde önemli bir bilinirliliğe sahip ve Avrupa Gaz Konferansı’nda, “Avrupa Gaz Ödülleri Mükemmellik 2017” kategorisinde “Yılın Projesi” seçildi.





Yeni Stralis'te maliyeti düşüren yenilikler



Iveco, Yeni Stralis’in tüm ana teknik alt sistemlerini yeniledi ve geliştirdi. Yeni Stralis, tamamen yeniden tasarlanmış bir aktarma organı, yeni elektrik-elektronik tasarımı, sınıfının en iyi vitesi, arka aks ve arka süspansiyon, son nesil GPS tahminsel fonksiyonları, yakıt ekonomisi ve sürdürülebilirlik için yeni özellikler barındırıyor. Ek olarak Iveco’nun geliştirdiği yeni nesil hizmetler, her model için toplam sahip olma maliyetini düşürmeyi hedefliyor. Bu da Yeni Stralis’in sunduğu özel ve ayırt edici unsurları temsil ediyor.

Ünlü Alman teknik sertifikasyon merkezi TÜV SÜD, Yeni Stralis’in yakıt tasarrufu ile ilgili başarısını iki önemli sertifikayla tescilledi.

TÜV SÜD’ün Yeni Stralis için verdiği sertifikalardan ilki ürün odaklı. Burada Yeni Stralis, önceki modeliyle karşılaştırılıyor ve Yeni Stralis’in yüzde 11.2 daha az yakıt tükettiği belgeleniyor.

İkinci sertifika ise yakıt danışma hizmetlerine (TCO2 Akıllı Rapor, TCO2 Tavsiyeler ve TCO2 Sürüş) odaklı ve yakıt tasarrufunda yüzde 8 ile yüzde 10’luk bir gelişmeyi belgeliyor.

Yeni Stralis’in odaklandığı enerji yönetimi her türlü görevde ve her türlü güzergâhta toplam sahip olma maliyetinde belirgin bir düşüş sağlıyor. Yeni motorlar sürtünmeyi azaltmak ve rölantide belli bir süreden sonra motoru kapatarak enerji tasarrufu sağlamak üzere gözden geçiriliyor.

Tamamen yenilenen tek redüksiyonlu arka aks, vites geometrisini geliştiriyor, sürtünmeyi azaltıyor, yakıt tüketimini optimize ediyor. Bu özellikler önceki modelle karşılaştırıldığında yakıt tasarrufunda çift haneli bir gelişme anlamına geliyor.

Yeni Stralis’e toplam sahiplik maliyetini daha da düşürmek için ek özellikler ve hizmetler de ekleniyor.

HI-CRUISE GPS tahminen sürüş sistemi, teknoloji harikası haritalama teknolojisine dayanıyor. Sistem, geo-lokalizasyonla karşılaştırıldığında yol topoğrafyası bilgisiyle hızlanma, yavaşlama ve vites değişikliği konusunda stratejiler geliştirebiliyor. Bu özellik sürücünün işini kolaylaştırarak güvenliğe odaklanmasını sağlıyor ve sürüş konforunu yükseltiyor. Ayrıca sürüş kalitesi fark etmeksizin yakıt tasarrufu sağlıyor.

Yeni Stralis’te kullanılan yeni nesil 12 ileri HI-TRONIX otomatik vites, ZF ile birlikte geliştiriliyor. Kategorisindeki teknolojik ilerlemenin ön saflarında yer alan vites, çarpıcı biçimde dayanıklılığını artırırken maliyetleri de düşürüyor. HI-TRONIX, vites geçiş süresini yüzde 10 azaltarak önceki nesle göre iki kat daha hızlı geçiş gerçekleştiriyor. 1.6 milyon kilometreye kadar dayanıklı, gürültünün 6 desibel azaltılmasıyla gece görevleri için ideal olan, sınıfının en iyi tork-kütle oranına sahip şanzıman aynı zamanda modüler ve servis dostu yapısıyla bakım masraflarını düşürüyor ve kolaylaştırıyor. Ek olarak düşük hızlı operasyonlar için manevra modu (tork çevirici vites gibi çalışma), kaygan yüzeylerde tutuşu artıran “rocking” (sallanma) fonksiyonu ve 4 geri vites ile yeni PTO’ları barındırıyor.

Verimliliği artırmak ve dayanıklılık adına arka süspansiyon tamamen yeniden tasarlanıyor. Yeni tasarım daha hafif ve performansı koruyor. Hafiflik, 45 kilo daha fazla yükleme kapasitesi anlamına geliyor. Tüm metalik yüzeylerin işleme tabi tutulmasıyla aşınmaya karşı yüksek dayanıklılık sağlanırken bakım masrafları düşürülüyor.



MUX konsepti



Yeni Stralis ve Yeni Stralis XP’de uygulanan yeni elektrik-elektronik mimarisi teknolojik bir atılımı temsil ediyor ve gelecekteki yeniliklerin önünü açıyor. MUX konseptinin temel alındığı elektronik üniteler iki fiziksel kablo aracılığıyla ortak protokolle iletişim kuruyor.

Stralis’in yeni HI-MUX konsepti, tüm dağıtım ağının ve bazı parçaların baştan tasarlanmasıyla uygulanıyor. Yeni Stralis, modüler mimariye sahip, esneklik ve servis kolaylığı için iki kola ayrılırken, pnömatik, yakıt ve AdBlue 4 düzeni ile entegre ediliyor. HI-MUX, parça sayısı ve birleştirme karmaşıklığını düşürürken spesifik kamyon konfigürasyonları için detaylı bir tasarım çözümü sunuyor.



Michelin ile ortaklaşa geliştirilen yeni üç “A”lı eko-lastikler, yuvarlanma direncini minimize ediyor ve yüzde 1.5’a varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu sonuç, her 100 kilometrede 1.33 KG daha az karbondioksit salınımı anlamına geliyor. Bu tasarruf, aynı tutuş, sağlamlık ve dayanıklılık korunarak gerçekleşiyor.

Yeni Stralis’in sıra dışı güvenilirliği ve dayanıklılığı aynı zamanda düşük bakım ve tamir masrafları sağlıyor. Geçen 3 yıllık sürede önceki modele oranla yüzde 5, azalma anlamına geliyor. Bu durum zaten oldukça rekabetçi bir toplam sahip olma maliyeti sunan Yeni Stralis’i daha da rekabetçi yapıyor.

Iveco TCO2 LIVE, ilk defa yeni nesil hizmetleri ve filo yönetimiyle geleneksel satış sonrası hizmetlerini içeren modüler bir portföy. Bu yeni hizmetlerden üç tanesi Yeni Stralis müşterinin araçları en tasarruflu biçimde kullanmaları adına danışmanlık veriyor.



TCO AKILLI RAPOR: Filodaki her aracın sürüş tarzı ve yakıt tüketimi konusunda haftalık rapor.

TCO2 TAVSİYELER: Iveco’nun topladığı veriler ışığında yapılan analizlerle yakıt tasarrufu konusunda tavsiyeler.

Bu iki hizmetin kombinasyonu ek olarak yüzde 3’lük bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu iki hizmet, yakıt odaklı sürüş tarzı kurslarını barındıran TCO2 SÜRÜŞ hizmeti aracılığıyla entegre edilebiliyor.

Öte yandan Yeni Stralis, araç içinde sürücüye sürüş tarzını geliştirmesi konusunda gerçek zamanlı tavsiyelerde bulunan profesyonel bir rehber olan SÜRÜŞ TARZI DEĞERLENDİRME sistemini barındırıyor.







