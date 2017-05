NEOPLAN Yeni Tourliner'da ilk 2+2 Sümer Seyahat'e

Anasayfa » Otobüs

05 Mayıs 2017, 21:08

NEOPLAN Yeni Tourliner'ın 2+2 koltuk dizilimli ilk otobüs teslimatı, Sümer Seyahat'e yapıldı.

Antalya’da 24-25 Mart 2017 tarihlerinde Türkiye Lansmanı’nda sergilenen; özel tasarım ve metalik renkde üretilen 2+2 oturma düzenli NEOPLAN Yeni Tourliner, Türkiye turizm seyahat sektörünün köklü firması Sümer Seyahat’e satıldı. Lansman otobüsü olan özel metalik gri boyalı 2+2 oturma düzenli, ilk üretim Yeni Tourliner, 7 Nisan Cuma günü gerçekleştirilen törenle Sümer Seyahat’e teslim edildi.

İstanbul’da düzenlenen teslimat töreni, Sümer Seyahat firma sahipleri Sümer Yığcı ve Murat Yığcı ile firma yetkililerinin evsahipliğinde gerçekleşti. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, Satış Sonrtası Hizmetler Direktörü Şinasi Ekincioğlu ve Otobüs Bölge Koordinatörü Önsel Demircioğlu’nun katıldığı törende, ‘ilk araç’ hatırası olarak firmaya plaket de takdim edildi.

Tasarım, teknoloji ve konforun ekonomi ile buluştuğu otobüs

NEOPLAN Yeni Tourliner’ın tasarım, tasarruf ve işletme giderleri gibi birçok noktada çıtayı çok yukarılara taşıdığını belirten Sümer Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı Sümer Yığcı, “MAN ile uzun yıllardır devam eden ticari ilişkilerimizi ve dostluğumuzu, Yeni Tourliner ile devam ettirmenin mutluluk ve gururunu bir arada yaşıyoruz. Yeni Tourliner’ı ilk gördüğümüz anda, almaya karar verdik” dedi.

Köklü dostluk ve işbirliği, ilk 2+2 Yeni Tourliner teslimatını getirdi

NEOPLAN’ın Yeni Tourliner ile seyahat sektöründe geleceği bugüne taşıdığını belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu ise “Üretim bandından çıkan ilk 2+2 Yeni Tourliner’ı, Turizm Taşımacılığı sektörünün köklü firması Sümer Seyahat’e teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Firmalarımız arasındaki uzun yıllara dayanan dostluk ve işbirliği, üretilen ilk 2+2 nin henüz hemen lansman da satılıp, Sümer Seyahat’e teslim edilmesine sebep oldu. Yeni Tourliner, hem yolcular, hem kaptanlar, hem de işletmeler için en ideal avantajları bir arada sunuyor” şeklinde konuştu. Can Cansu, her alanda sunduğu tüm bu ayrıcalıklı özellikleri ile Türkiye seyahat sektöründe yeni bir dönem başlatan, standartları zirveye taşıyan Yeni Tourliner’ın kısa sürede pazarda çok önemli bir hareketlilik yaşatacağına olan inancını da dile getirdi.