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Park-Gün Taşımacılık'ın tercihi Otokar Atlas

Park-Gün Taşımacılık'ın tercihi Otokar Atlas

Tarih 05 Mayıs 2017, 20:18

Katı atık yönetimi, kent ve ilçe çevre temizlik hizmetleri, katı atık toplama ve taşıma hizmetleri veren Park-Gün, filosunu 5 adet Otokar Atlas ile güçlendirdi.

Otokar, hafif kamyon segmentine hareketlilik getiren Atlas kamyonu ile sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. 8.5 ton azami yüklü ağırlığı ve yüksek istiap haddinin yanı sıra ekonomik motoruyla da kullanıcısına her daim kazandıran Otokar Atlas, Park–Gün Taşımacılık’ın da tercihi oldu.

Güçlü donanımı ve teknik özelliklerinin yanı sıra modüler yapısıyla da hafif kamyon pazarına yeni bir soluk getiren Otokar Atlas'ın teslimat törenine Park-Gün Taşımacılık sahipleri Alev Günday, Uğur Günday, Otokar Bayi Mert Başer Otomotiv sahibi Veysel Başer, Genel Müdür Ömer Başer, Satış Müdürü Murat Başarır'ın yanı sıra Otokar İç Pazar Ticari Araçlar Satış Direktörü Murat Tokatlı, Kamyon Satış Grup Yöneticisi Murat Özsoy ve Bölge Satış Yöneticisi Seyit Ali Ceylan katıldı.

Mert Başer Otomotiv'de gerçekleştirilen teslimat töreninde hizmet verdikleri sektör gereği dayanıklı, yüksek performanslı ve ekonomik araçlara ihtiyaç duyduklarını belirten Park-Gün Taşımacılık sahibi Uğur Günday, Atlas'ı Otokar markasına duydukları güvenin yanı sıra düşük yakıt tüketimi ve düşük bakım giderleri nedeniyle tercih ettiklerini söyledi. Günday, filolarına kattıkları 5 Otokar Atlas'ı çöp kamyonu ve damperli kamyon olarak kullanacaklarını kaydetti.

Törende Türkiye genelinde farklı iş kollarında yaygın olarak kullanılan Atlas'ın kullanıcı beklentileri doğrultusunda özel olarak üretildiğini belirten Otokar İç Pazar Ticari Araçlar Satış Direktörü Murat Tokatlı ise, "Atlas'ın sektörün köklü kurumları tarafından tercih edilmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Afyon'un haricinde 81 ilde taşıma ve hizmet organizasyonlarında etkin çözümler sunan Park-Gün Taşımacılığa filolarına kattıkları yeni Atlas'ların hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

 

 

 

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