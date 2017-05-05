Karsan Amiral Gemisi Yeni Jest+'yı tanıttı

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05 Mayıs 2017, 20:11

Karsan, ürün yelpazesinin amiral gemisi konumundaki Jest'i yeniledi. 2 yıl/sınırsız km garantisi sunarak iddiasını ortaya koyan Jest+, 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan ve Bursa’da yer alan iki fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, ailesinin en son üyesi yeni Jest+’yı görücüye çıkardı. Tamamen yeni bir model olarak ülkemizin şehir içi toplu ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Jest'i ilk kez 2013 yılında görücüye çıkaran Karsan, 4 yıl aradan sonra yeni Jest+ ile adından yine söz ettirecek.

Yeni Karsan Jest+, Jest modelinin başarılı özelliklerini devam ettirirken, detaylarda geliştirilmiş özellikleriyle ön plana çıkıyor. 4 yılda 5000 adeti aşan bir üretim ve satış miktarını yakalayan Jest'in, sürücü ve yolcular tarafından beğeniyle karşılanan özellikleri sürdürülürken, Jest+ ile bu başarı bir adım daha ileriye taşınıyor. Karsan Jest+'nın geliştirilme sürecinde, "kaptanlardan", bayilerden ve yolculardan alınan geri bildirimlerin ön planda tutulması, Karsan'ın müşteri odaklı yenilikçi yapısını tekrar gözler önüne seriyor.

2013 yılında yollarla buluşturduğu Jest ile engelli erişimine uygun bir minibüsü hayata geçirerek hem bir ilke imza atan hem de insan hayatına verdiği değeri gösteren Karsan, yeni Jest+ ile de aslında yük taşıma amacıyla üretilen panelvanlardan geliştirilerek yolcu taşıma aracına dönüştürülen ürünlere sahip rakiplerinden kesin ve net bir biçimde ayrışıyor.

Birçok kaptanın Jest'e uyguladığı siyah zeminli far grubu ve radyatör ızgarası, Karsan Jest+'ya fabrika üretiminden itibaren adapte edilirken, yeni LED gündüz farları modern görünüme katkıda bulunuyor. Daha büyük Karsan logosu ve öndeki Karsan yazısı da, Jest'e duyulan gururu gözler önüne seriyor. Ayrıca yolcular arasındaki tanınırlığı artırmak adına arka bölümde de Karsan ve Jest+ yazıları büyütülürken, yine kaptanların bolca yaptığı cam altı çıta uygulaması, Jest+'da yerini alıyor.

Geçtiğimiz yıl devreye alınan yeni şanzıman sistemi sayesinde tırmanma kabiliyeti %15 artırılan Jest+'nın, tıpkı Jest'te olduğu gibi Euro 5 normlarını karşılayan ve AdBlue katkısına gereksinim duymadan bu normları yakalayabilen, düşük yakıt tüketimine sahip FPT motoru, kaptanların cebini korumaya devam ediyor. Yeni geliştirilen arka aks sayesinde, aks taşıma kapasitesi 2300 kg'den 2500 kg'ye çıkarılan Jest+'nın arka bölümünde artık bağımsız süspansiyon sistemine yer veriliyor. Viraj denge kolları sayesinde virajlarda gövde salınımı düşürülerek yol tutuşu artırılan Jest+, İngiltere'de 500 bin km'lik ağır yol şartları testinden başarıyla ayrılmasıyla da ön plana çıkıyor. Öte yandan Hexagon tarafından da Karsan Jest+’nın arka aks sistemi, 3 milyon kilometre testini de başarıyla tamamladı.

Bununla beraber, Karsan Jest+ ile kapı sistemi revize edildi ve daha dayanıklı ve daha geniş bir sistem kullanılarak yüksek performanslı bir çalışma prensibi elde edildi. Ayrıca yeni otobüs tipi engelli rampası sayesinde engelli, çocuk ve yaşlı yolcuların iniş-binişleri önemli ölçüde kolaylaştırıldı. İç mekanda daha dayanıklı sünger yapısına ve yeni kumaş desenlerine sahip koltuklara yer verilirken, sürücünün arkasındaki koltuklar da artık aracın ön bölümüne bakıyor.

Servis edilebilirliğin kolaylaşması için akü de koltuk altından bagaja alınırken ikinci akü opsiyonel olarak sunuluyor olacak. Dileyen müşteriler sürücü kliması, ısıtmalı ön cam ve ilave ön ısıtıcıyı da ekstra olarak satın alabilecek. 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni Karsan Jest+, 2 yıl ya da sınırsız kilometre garantisiyle de kaptanların yüzünü güldürecek.