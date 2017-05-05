TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Allison, tam otomatik şanzıman çözümlerini IDEF 2017'de sergileyecek

Allison, tam otomatik şanzıman çözümlerini IDEF 2017'de sergileyecek

Tarih 05 Mayıs 2017, 19:56

Allison, IDEF 2017'de askeri araçlar için üretilen tam otomatik şanzıman yelpazesini sergileyecek.

Allison Transmission, 9-12 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek 13’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, IDEF 2017’de askeri araçlar için üretilen tam otomatik şanzıman yelpazesini sergileyecek.

Türkiye’nin en büyük, dünyada ise en kapsamlı beş savunma sanayi fuarından biri olan IDEF, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda iki yılda bir düzenleniyor. Allison Transmission, IDEF Fuarı’nda Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olan İlkerler Otomotiv ile birlikte Özel Seri™ tam otomatik şanzımanlarını sergilemeye hazırlanıyor. (Salon 3 - Stant 324C) Allison’ın Askeri Seri™ şanzımanları ise HST Otomotiv / Hema iş birliği ile  3.salonda yerini alacak. (Stant 334F)

IDEF ziyaretçileri, Allison standının yanı sıra, BMC (Kirpi, Amazon, Vuran) , Nurol Makina (Ejder Yalçın, Ejder Toma, Ejder Kunter) ve Otokar (Cobra, Arma, Ural) gibi lider Türk araç üreticilerinin Allison tam otomatik şanzıman donanımlı araçları da görebilecekler.

 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Toyota'dan CMS'ye en iyi tedarikçi ödülü

 Toyota'dan CMS'ye en iyi tedarikçi ödülü CMS Jant, Toyota tarafından verilen 'Tedarikçi Kalite Ödülleri'n de En İyi Tedarikçi kategorisinde gümüş öd...

Renault Trucks teknisyenlerinin bilgi beceri yarışı; Özmutlubaş finalde

 Renault Trucks teknisyenlerinin bilgi beceri yarışı; Özmutlubaş finalde Renault Trucks’ın düzenlediği dünyanın en büyük satış sonrası yarışmalarından RTEC 2017’nin Türkiye finalisti belli...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Var olmayı sürdürmek

Arama...


Gelişmiş Arama
transport logistic

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x