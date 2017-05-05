Allison, tam otomatik şanzıman çözümlerini IDEF 2017'de sergileyecek

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05 Mayıs 2017, 19:56

Allison, IDEF 2017'de askeri araçlar için üretilen tam otomatik şanzıman yelpazesini sergileyecek.

Allison Transmission, 9-12 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek 13’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, IDEF 2017’de askeri araçlar için üretilen tam otomatik şanzıman yelpazesini sergileyecek.

Türkiye’nin en büyük, dünyada ise en kapsamlı beş savunma sanayi fuarından biri olan IDEF, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda iki yılda bir düzenleniyor. Allison Transmission, IDEF Fuarı’nda Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olan İlkerler Otomotiv ile birlikte Özel Seri™ tam otomatik şanzımanlarını sergilemeye hazırlanıyor. (Salon 3 - Stant 324C) Allison’ın Askeri Seri™ şanzımanları ise HST Otomotiv / Hema iş birliği ile 3.salonda yerini alacak. (Stant 334F)

IDEF ziyaretçileri, Allison standının yanı sıra, BMC (Kirpi, Amazon, Vuran) , Nurol Makina (Ejder Yalçın, Ejder Toma, Ejder Kunter) ve Otokar (Cobra, Arma, Ural) gibi lider Türk araç üreticilerinin Allison tam otomatik şanzıman donanımlı araçları da görebilecekler.