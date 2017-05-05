|
|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Allison, tam otomatik şanzıman çözümlerini IDEF 2017'de sergileyecek
05 Mayıs 2017, 19:56
Allison, IDEF 2017'de askeri araçlar için üretilen tam otomatik şanzıman yelpazesini sergileyecek.
Allison Transmission, 9-12 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek 13’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, IDEF 2017’de askeri araçlar için üretilen tam otomatik şanzıman yelpazesini sergileyecek.
Türkiye’nin en büyük, dünyada ise en kapsamlı beş savunma sanayi fuarından biri olan IDEF, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda iki yılda bir düzenleniyor. Allison Transmission, IDEF Fuarı’nda Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olan İlkerler Otomotiv ile birlikte Özel Seri™ tam otomatik şanzımanlarını sergilemeye hazırlanıyor. (Salon 3 - Stant 324C) Allison’ın Askeri Seri™ şanzımanları ise HST Otomotiv / Hema iş birliği ile 3.salonda yerini alacak. (Stant 334F)
IDEF ziyaretçileri, Allison standının yanı sıra, BMC (Kirpi, Amazon, Vuran) , Nurol Makina (Ejder Yalçın, Ejder Toma, Ejder Kunter) ve Otokar (Cobra, Arma, Ural) gibi lider Türk araç üreticilerinin Allison tam otomatik şanzıman donanımlı araçları da görebilecekler.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
Design by Medya-x