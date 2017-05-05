Temsa, Hadımköy Truck Center'ı açtı

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05 Mayıs 2017, 19:48

Temsa İş Makineleri, Hadımköy'deki Truck Center'ın açılışını 'Bahara Merhaba' partisiyle yaptı. Volvo Ortadoğu, Doğu Pazarları ve Kuzey Afrika Başkan Yardımcısı Speech, ''Biz dünyada bir numarayız'' dedi.

Temsa İş Makineleri, Hadımköy’deki Truck Center'ı açtı. “Bahara Merhaba” partisiyle açılan merkezin açılışına nakliyeciler yoğun ilgi gösterdi. Açılış töreninde Temsa İş Makineleri Genel Müdürü Cevdet Alemdar, Volvo Kamyon Doğu Pazarları Genel Müdürü Tom Jörning ve Volvo Ortadoğu, Doğu Pazarları ve Kuzey Afrika Başkan Yardımcısı Giovanni Speech katıldı.

Temsa İş Makineleri Genel Müdürü Cevdet Alemdar, nakliyecilere hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Biz makine satmıyoruz, biz kamyon satmıyoruz, biz araba satmıyoruz. Biz ortak oluyoruz. Biz o aracın tüm ömründe sizlerle birlikteyiz. Sizler o kamyonu alıp da çocuklarınızı gezdirmiyorsunuz. Ondan para kazanıyorsunuz. Temsa İş Makineleri olarak sizin işinizi, aşınızı büyütmek için buradayız. Dünyanın lider markasını para kazanmanız için getirdik. Biz bu makinenin, arabanın, bu kamyonun arkasındayız.” diyerek yaklaşımlarını dile getirdi.



Volvo Ortadoğu, Doğu Pazarları ve Kuzey Afrika Başkan Yardımcısı Giovanni Speech de konuşmasında, Türkiye’deki yeni döneme tanıklık etmekten ve Türk nakliyecileri ile birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Volvo Kamyon olarak 140 ülkede faaliyet gösterdiklerini ve 15 ayrı ülkede üretim yaptıklarını vurgulayan Giovanni Speech, “Dünya genelinde 2016 yılında 105 bin adet Volvo Kamyon üretip sattık. Açık söylemek gerekirse biz dünyada bir numarayız. Çünkü bizim firmamızın temeli müşteriye dayanıyor. Müşterilerimizi sürekli dinliyor ve sizlerin yayında olmaya çalışıyoruz. Volvo’nun ana üç unsuru güvenlik, kalite ve çevreye saygıdır” dedi.



Volvo Kamyon’un 1980 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösterdiğini hatırlatan Giovanni Speech, “35 yıldır Türkiye pazarını tanıyoruz. Volvo Kamyon için Türkiye, geçmişte, bugünde ve gelecekte en önemli pazarlardan biri oldu ve olmaya devam edecek. Çünkü Türkiye pazarı çok önemli ve büyük bir pazar. Ayrıca Türkiye, dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip.

Volvo’yu bu büyük pazarda hak ettiği yere getireceğiz. Volvo’nun Türkiye pazarında hak ettiği yere gelebilmesi için Temsa İş Makineleri ile işbirliği yaptık. Volvo Kamyon’u Türkiye’de ortağımız Temsa İş Makineleri bir adım yukarıya taşıyacaktır.

1 Ocak’tan itibaren Türkiye’deki tek yetkili distribütörümüz Temsa İş Makineleri’dir. Türkiye’deki satış kadromuzu da güçlendireceğiz. Bayi ağına yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Türkiye’deki networku tamamladıktan sonra müşterilerimize daha da yakın olacağız. Bundan böyle Volvo Kamyon ve Temsa olarak müşterilerimize en iyi desteği sağlayacağız“ diye konuştu.



Volvo Kamyon Doğu Pazarları Genel Müdürü Tom Jörning ise konuşmasında kendisinin Türkiye’de çalıştığını ve Türk nakliyecilerin kalbinde ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Tom Jörning, şunları söyledi: “Bugün burada toplandığımız tesisler Volvo standartlarına göre yapılmış ve bir sanat eseri tesisler. Temsa ile birlikte bunun gibi birçok tesise sahip olacağız. Müşterilerimizin daha iyi servis hizmeti almasını istiyoruz. Müşteri sadakati yaratmak istiyoruz. Güvenlik, kalite ve çevreye saygı Volvo’nun ana unsurlarını oluşturuyor.

Bu ana unsurlar şirketimizde her geçen gün daha da öne çıkıyor. Müşterilerimiz; sadece ürün değil, servislerin de first class olmasını istiyor. Temsa İş Makineleri, Volvo’nun ana unsurlarıyla örtüşen bir ortak.”

Açılış konuşmalarının ardından Volvo Ürün Müdürü Bora Gür de Volvo Kamyon ürünleri hakkında bilgi verdi.





