İnci GS Yuasa'dan sektörde bir ilk daha

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04 Mayıs 2017, 18:45

İnci GS Yuasa endüstriyel akü müşterilerine daha kapsamlı çözümler sunmak ve servis hızını arttırmak amacıyla İnci Battery İstanbul Teknik Servis Merkezi'ni Tuzla'da açtı.

İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa, akü üreticisi olarak sektöründe bir ilk olarak Satış Sonrası Hizmetlerini geliştirerek “Endüstriyel Akü Müşteri Çözümleri” departmanını kurdu. Bu departmanın bir uzantısı olarak İstanbul Tuzla’da 3 Mayıs’ta hizmete giren İnci Battery İstanbul Teknik Servis Merkezi’nde; satış sonrası bakım, akü takip sistemleri kurulum ve takibi, operasyon maliyetlerinin düşürülmesi süreçlerinde müşterilere çözüm önerileri sunulacak.

Yeni teknik servis merkezi hakkında bilgi veren İnci GS Yuasa Genel Müdür Yardımcısı Kadir Kaymakçı, “Müşterilerinin sadece ürüne değil bütüncül bir çözüme ihtiyaç duyduğunu, bu amaçla kurdukları Müşteri Çözümleri Departmanı bünyesinde İstanbul’da açılan servis merkezi ile endüstriyel akülerle ilgili teknik sorunlara yerinde ve hızlı müdahale edebileceklerini, servis merkezinde akü bakım ve kullanımına ilişkin teknik eğitimler, periyodik bakım hizmetleri, şarj odası kurulum hizmetleri, akü takip sistemi kurulum ve takibi, garanti dönüşlerinin takibi, yedek parça temini, akü bakım-tamir ve yenileme hizmetlerinin verileceğini” belirtti.

Alanında uzman teknik ekibi ile sağlanacak hizmetten İnci Battery müşterilerinin yanı sıra, endüstriyel akü konusunda çözüm arayan ve garanti dışı farklı marka aküsü olup teknik servis ihtiyacı duyan firmalar da yararlanabilecek.

