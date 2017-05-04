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Peugeot'da şov devam ediyor

Peugeot'da şov devam ediyor

Tarih 04 Mayıs 2017, 18:40

Peugeot; çeşitli modellerine Mayıs ayına özel çok cazip avantajlar sunmaya devam ediyor.

Peugeot Türkiye; gelişmiş teknolojileri, yakıt cimrisi performanslı motorları ve i-Cockpit ile sıra dışı sürüş keyfi sunan modellerine Mayıs ayına özel çok cazip avantajlar sunuyor.

Peugeot modellerinde 3.000 TL’ye varan takas indirimi ile birlikte %0 faizli cazip kredi seçenekleri tüketicileri bekliyor.
• Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi, Otomatik Park Sistemi, 3D Led farlar gibi birçok teknolojik donanımı sunan ve Peugeot i-Cockpit ile sürüş keyfini standartların üzerine taşıyan Peugeot 208 modellerinde 2.500 TL’ye varan takas indiriminin yanı sıra seçili versiyonlarında 20 bin TL 12 aya varan %0 faizli kredi seceneği sunuluyor.
• Sınıfının en düşük yakıt tüketimini, en iyi performansını ve gelişmiş teknolojileri ile sıra dışı sürüş keyfini sunan Peugeot 308’in tüm versiyonlarında gerçerli 30 bin TL 20 aya varan %0 faizli kredi seceneği sunuluyor.
• Yüksek donanımı, gelişmiş teknolojisi, ödüllü PureTech Turbo motoru ve tam otomatik EAT6 şanzıman ile Yenilenen SUV Peugeot 2008’in tüm versiyonlarında 30 bin TL 20 aya varan %0 faizli kredi seçeneğinin yanı sıra belirli versiyonlarında 3.000 TL’ye varan takas indirimi sunuluyor.
• Sınıfının öncüsü ve hafif ticari ürün gamının başarılı modeli Partner Tepee’de 30 bin TL 20 aya varan %0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

 

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