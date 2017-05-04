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Hareket'in vinç yatırımları hız kesmiyor

Hareket'in vinç yatırımları hız kesmiyor

Tarih 04 Mayıs 2017, 18:35

Hareket,160 ton kaldırma kapasitesine sahip 2016 model Terex Explorer 5600 teleskobik bomlu mobil vinci araç parkına kattı.

Her sene yıllık bütçesinin yaklaşık yüzde 30’unu araç filosu yatırımlarına ayıran Hareket’ten yeni bir yatırım daha yaptı.

Son olarak 160 ton kaldırma kapasitesine sahip 2016 model Terex Explorer 5600 teleskobik bomlu mobil vinci de araç parkına katan Hareket’in, mobil vinç sayısı bu yatırımla 60’a yükseldi. Hizmet verdiği 21 ülkeye yeni ülkeler ve pazarlar eklemek hedefiyle faaliyet gösteren Hareket’in, araç parkına yaptığı yatırımlar sene sonuna kadar hız kesmeden devam edecek.

 

 

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