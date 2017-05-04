Murat Lojistik, filosunu Brisa'ya emanet etti

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04 Mayıs 2017, 18:23

Murat Lojistik, 1300'ün üzerinde aracı kapsayan filosu için Brisa'nın sunduğu Profleet filo yönetimi hizmetlerinden yararlanacak.

Murat Lojistik, Brisa’nın sunduğu Profleet filo çözüm ortaklığını tercih etti. Murat Lojistik anlaşma kapsamında Brisa’nın filolara özel geliştirdiği Profleet danışmanlık ve hizmet paketini kullanmaya başlayarak, ürün, servis hizmetleri, yol yardımı, danışmanlık ve eğitim desteği alacak.

İki öncü kurum arasında gerçekleştirilen iş birliği, Murat Lojistik Genel Müdürü Selçuk Yüksel, Brisa Genel Müdürü Yiğit Gürçay ve Brisa’nın İzmir bayisi Çavuşoğlu’nun Firma Sahibi Alper Çavuşoğlu ve Genel Koordinatör Ercüment Sönmez’in katılımıyla, Sabancı Center’da düzenlenen imza töreni ile hayata geçti.

Bin 350 aracı kapsayan güçlü filosu ile günde 240 bin km yol kat eden Murat Lojistik, Brisa’nın sunduğu özel danışmanlık ve hizmet paketi Profleet ile filo operasyonlarını artık daha verimli bir şekilde yönetebilecek. Murat Lojistik, Brisa’nın yenilikçi lastikleriyle faaliyetlerini yürütmenin yanı sıra lastik kaplama ve servis hizmetlerinden yararlanacak. Aynı zamanda Profleet kapsamında sunulan Aspects+ hizmetiyle Murat Lojistik’in araç başı kilometre maliyetlerinde tasarruf sağlaması için lastik performans takipleri yapılarak raporlanacak.

İmza töreninde konuşma yapan Brisa Genel Müdürü Yiğit Gürçay, “Sektörümüzün lider şirketi olarak bir sanayi şirketinden inovasyon şirketine dönüşüm sürecimizi hız kesmeden devam ettiriyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirerek işlerine değer katmak için çalışıyoruz. Bu bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz filo yönetim hizmet paketimiz Profleet ile müşterilerimizin her an yanlarında oluyoruz. Yarattığımız sürdürülebilir iş modeli ile filoların operasyon maliyetlerini en verimli şekilde yönetmelerine destek olurken, yakıt tüketimini azaltan hizmetlerimizle de çevresel etkilerini minimize indiriyoruz. Böylece filo sahibi müşterilerimizle birlikte ekonomik, sosyal ve çevresel katma değer yaratıyoruz. Bu vesileyle Profleet Ailesi’ne katılarak bizlere güvenen ve filo yönetimini Brisa’ya emanet eden Murat Lojistik’e teşekkür ediyorum” dedi.

Törende konuşma yapan Murat Lojistik Genel Müdürü Selçuk Yüksel, “Bu iş birliğinin bizler için önemi çok büyük. 58 yıllık geçmişiyle Murat Lojistik bugün taşımacılık sektörünün önemli markalarından. Sahip olduğumuz güçlü filomuz için verimlilik ve maliyet tasarrufu çok önemli konular. Bu kapsamda operasyonlarımızı en iyi şekilde yönetmek için güçlü iş ortaklarına ihtiyacımız var. Brisa’nın sunduğu Profleet hizmetler bütününün şirketimiz için önemli bir değer yaratacağına inanıyoruz. Uzun yıllar bu iş birliğine devam etmeyi diliyoruz” diye konuştu.



