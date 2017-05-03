Toyota'dan CMS'ye en iyi tedarikçi ödülü

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03 Mayıs 2017, 16:58

CMS Jant, Toyota tarafından verilen 'Tedarikçi Kalite Ödülleri'n de En İyi Tedarikçi kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.



Toyota tarafından her yıl mal ve hizmet tedarik eden firmalar arasında verilen “Tedarikçi Kalite Ödülleri” 28 Mart’ta Brüksel’de sahiplerini buldu. Türkiye’nin lider jant üreticisi CMS 2016 yılı performansıyla “Tedarikçi” kategorisinde en iyi firmalardan biri olarak gümüş ödülün sahibi oldu.

Ödül töreninde CMS adına ödülü CMS Müşteri ilişkileri Direktörü Özer Uğur aldı.

Türk otomotiv yan sanayinin en büyük 10 üreticisi arasında yer alan CMS’nin en fazla jant ihraç ettiği ülkelerin başında otomotiv endüstrisinin kalbinin attığı Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler yer alıyor. CMS, Toyota dışında 14’ten fazla yerli ve yabancı marka için jant üretiyor.

