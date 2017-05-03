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Renault'da Mayıs ayında sıfır faiz fırsatı

Renault'da Mayıs ayında sıfır faiz fırsatı

Tarih 03 Mayıs 2017, 16:52

Renault, Mayıs ayında binek otomobil ve Kangoo ailesine özel faiz oranları sunuyor.

Renault binek otomobillerde 12.000 TL 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Captur ve Kadjar modelleri ise 30.000TL için 15 aya kadar yüzde sıfır faiz ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. 48.000TL için ise 24 aya kadar yüzde 0,79 sabit faiz fırsatı bulunuyor.

Ayrıca 2016 model Talisman, Megane Sedan ve Megane HB modellerinde de özel faiz oranları yer alıyor. Kampanya kapsamında bu modeller için 30.000 TL 15 ay vade için sıfır faiz sunuluyor.

Renault ayrıca tüm Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB ve Megane Sedan, Kadjar ve Captur modellerinde metalik renk opsiyonunu** müşterilerine hediye ediyor.

Renault, Master ve Trafic modellerinde de avantajlı faiz oranları sunuyor.34.000TL 12 ay yüzde sıfır faiz avantajının yanı sıra finansman kampanyasına katılmak istemeyen müşterilere 2.000TL ek indirim olanağı yer alıyor.

Kampanya kapsamındaClio Joy 1.2 75 bg otomobiller 55.800 TL, Megane HB 67.750TL, Megane Sedan Joy 1.6 16V 115 bg otomobiller ise 68.450 TL, Kangoo 53.800TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

 

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