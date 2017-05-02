Lojistik sektörünün cirosu, 100 milyar doları geçti

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02 Mayıs 2017, 18:29

Her gün yaklaşık 900 bin kamyonun yük aldığı ülkemizde, lojistik sektörünün 2016 cirosu 100 milyar doları geçti.

Taşımanın yüzde 92’nin karayolu ile yapıldığı Türkiye, Avrupa’nın en büyük kamyon pazarı olma liderliğini kimseye kaptıracak gibi durmuyor. Her gün yaklaşık 900 bin kamyonun yük aldığı ülkemizde, lojistik sektörünün 2016 cirosu 100 milyar doları geçti. Bu yıl, geçtiğimiz yıla oranla sektördeki cironun artacağı öngörülüyor. Ciro içinde en önemli payı yaklaşık yüzde 58’lik oran ile karayolu taşımacılığı alıyor. Karayolu taşımacılığı geçtiğimiz yıl 60 milyar Dolara yakın bir ekonomi yarattı ve sektörde dönen günlük sıcak para 500 milyon TL’yi buldu.

Türk kamyon pazarının en önemli ayırt edici özelliklerinden birisi, yollardaki her 10 kamyondan 9’unun sahibinin bireyler olmasıdır. Ülkemizde, kamyonculuk ekmek teknesidir. Türkiye’de lojistik firmalarının “Özmal” olarak adlandırılan kendilerine ait kamyon sahipliği olanı %5’in altındadır. Yük, Anadolu merkezli kamyoncuların sırtındadır. TIRPORT, lojistik sektörüne “gerçek zamanlı, konum tabanlı ve akıllı yönetim ekranlarıyla” Endüstri 4.0 standartlarını yakalama fırsatı sunuyor.



Türk lojistik sektörü dijitalleşiyor ve Endüstri 4.0’a hazırlanıyor



Türk lojistik sektörü, dünyayla aynı anda hem hızla dijitalleşiyor, hem de kendisini Endüstri 4.0’a hazırlıyor. Konum tabanlı ve gerçek zamanlı uygulamaların, akıllı telefonlarla hızla yaygınlaşması ile birlikte “Uberleşme” olarak nitelendirilen yeni ekonomi, Endüstri 4.0’ın bir parçası olarak hayatımızın her alanına girmeye başladı. Bir zamanlar uygun yük bulmak için TIR parklarında ve nakliye garajlarında yük tahtalarını kollayan kamyoncular, artık TIRPORT’un akıllı telefon uygulaması ile kendileri için uygun yüklere, istedikleri yer ve zamanda ulaşabiliyor. Daha yolda giderken dönüş yükü fırsatlarından anlık iletiler ile farkında olarak, teklif verebiliyor ve organizasyonunu yapabiliyorlar.





Lojistik devleri 2017’de “Dijitalleşmeye” odaklandı



TIRPORT, Türkiye’de bu anlamda ön plana çıkan ve sektördeki ana aktörlerin kısa zamanda dikkatlerini çeken bir uygulama oldu. TIRPORT, sahip olduğu teknolojiler ve ortaya koyduğu inovatif iş modelleri ile Maersk gibi dünya lojistik devlerinin yanında, Türkiye’nin önde gelen lojistik firmaları ve holdinglerinin ilgi odağına girdi.Lojistik sektöründe yaptıkları işi tarif eden TIRPORT İş Geliştirme Müdürü Alemdar Kadıoğlu, şunları söyledi: “Biz TIRPORT ile sektördeki tüm paydaşları teknolojiye dokunduruyoruz ve onların günlük hayatlarına değer katıyoruz. Lojistiğin, geleceğini şekillendiriyoruz” dedi.TIRPORT’un ortaya koyduğu Lojistik Operasyon Yönetimi Çözümleri; fabrikalardan perakendecilere, lojistik firmalarından taşıma kooperatiflerine, ambarlardan kargo firmalarına kadar uçtan uca entegre çözümler sunuyor. Örneğin kamyoncuları, mobil uygulaması ile sisteme entegre ederek, yapay zekâ gücüyle onların kamyonlarını uygun yükler ile buluşturuyor.Dünya lojistik devlerinin “Lojistiğin Dijitalleşme Yılı” olarak tanımladığı, UBER, Amazon gibi teknoloji devlerinin ardı ardına lojistik sektörüne yatırım kararları aldığı 2017 yılında, global dijital dönüşüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek çözümler ortaya koyabilmek yakın gelecekte sektördeki değişimi gözler önüne serecektir.