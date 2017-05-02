Mars Logistics Trafik Haftası'nda bin çocuğa ulaşacak

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02 Mayıs 2017, 18:12

Mars Logistics, 2 - 5 Mayıs tarihlerini kapsayan Trafik Haftası'nda ''Akıllı Tır Akıllı Çocuklar'' projesini hayata geçiriyor.





Akıllı tırıyla akıllı çocuklar için yola çıkan Mars Logistics, Trafik Haftası boyunca Edirne’nin ilçe ve köylerindeki 8 okulu ziyaret edecek. Trafik işaretleri, trafikle ilgili bilgi, proje ve ekipmanların yer aldığı Mars tırında ilköğretim çağındaki çocukların trafik bilinç seviyelerinin artırılması hedefleniyor. Dört gün sürecek proje ile toplamda bin çocuğa ulaşılacak.

Edirne İl Eğitim Müdürlüğü desteğiyle yürütülecek proje kapsamında Mars Logistics’in gönüllü çalışan ekibi Edirneli öğrencilere tır içinde temel trafik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, eğitici ve keyifli bir eğitim süreciyle trafik haftası ve trafik kurallarının önemi konusunda bilgilendiriliyor.

Mars Logistics gönüllü çalışanları tarafından anlatılan temel trafik işaretleri ve kurallarının yanı sıra eğitim kapsamında öğrenciler sanal gerçeklik gözlükleriyle video izleyerek, trafik kurallarını deneyimleyebiliyor. Ayrıca tabletler üzerinden trafikle ilgili oyunların oynandığı Akıllı Tır’da sticker uygulamasıyla öğrenciler trafikle ilgili bilgilerini pekiştiriyorlar. Telepresence Robot ile de Mars Logistics merkezindeki çalışanlarla projenin başladığı Süloğlu İlkokulu’ndaki öğrenciler, uzaktan bağlantı kurarak sohbet ettiler.

Projenin start aldığı Süloğlu İlkokulu’nda konuşan Mars Logistics Genel Müdürü Ali Tulgar, “Faaliyet gösterdiğimiz günden bu yana kurumsal yapımızın bir parçası olarak sosyal sorumluluk projelerini önemsiyor ve hayata geçiriyoruz. ‘Akıllı Tır, Akıllı Çocuklar’ projesi de çok inandığımız ve bizi çok heyecanlandıran bir proje. Bildiğiniz üzere her yıl ülkemizde binlerce trafik kazası meydana geliyor. Trafik bilincinin okul çağlarından itibaren oluşturulması fikrinden yola çıkarak hayata geçirdiğimiz projemizle, Edirne ilimizin ilçe ve köylerinde dört gün boyunca bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda projemizin farklı ayaklarını da hayata geçireceğiz” dedi.

Edirne İl Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan ise, Mars Logistics’in “Akıllı Tır, Akıllı Çocuklar” Projesi’ne ev sahipliği yapıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Trafiğin en savunmasız katılımcıları olan çocuklarımızı eğlendirerek trafik bilincinin aşılanması bağlamında hazırlanan ‘Akıllı Tır Akıllı Çocuklar’ projesinin ilimizde trafik güvenliği sorununa uzun vadede önemli katkılar getireceğine ve farkındalık oluşturacağına inancımız sonsuz. Trafik eğitimlerinde emeği geçen ve bu projeyi Edirne’de uygulayan Mars Logistics’in bütün yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.”

Edirne Süloğlu İlçe Kaymakamı Yusuf Cankatar ise, ülkemizin en önemli sorunlarının başında gelen trafik kazalarının önüne geçmek için ilköğretim öğrencilerine verilen eğitimin uzun vadede daha etkin bir çözüm olduğunu belirtti.

Edirne Süloğlu İlkokulu’nda başlayan ‘Akıllı Tır Akıllı Çocuklar’ projesi kapsamında; Mars Tırı 5 Mayıs Cuma gününe kadar Edirne’de olacak. Lalapaşa Atatürk İlkokulu, Büyükdöllük İlkokulu, Merkez Karakasım İlkokulu, Tayakadın Şehit Cem Havale İlkokulu, Havsa Abalar İlkokulu, Havsa Hasköy İlkokulu ve Havsa Cumhuriyet İlkokulu’ndaki öğrencilere bilgilendirme çalışmalarında bulunacak.