Schmitz Cargobull yerli üretime başladı; İlk teslimat Me-Tol’a

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02 Mayıs 2017, 10:56

Dünyanın en önemli yarı römork üreticilerinden biri olan Schmitz Cargobull Türkiye’de üretime başladı.





Türk pazarında uzun bir süredir Enka distribütörlüğü ile temsil edilen Schmitz Cargobull, 2017’nin ilk çeyreğinde kendi organizasyonunu, satış ve satış sonrası hizmet ağının çekirdeğini oluşturdu ve Sakarya’daki tesisinde ürün montajına başlayarak yerli üreticiler arasına girdi.

Schmitz Cargobull, Sakarya – Erenler’de bulunan tesislerinde üretimini gerçekleştirdiği ilk yarı römorkları Me-Tol Uluslararası Nakliye firmasına teslim etti. 10 adetten oluşan ilk parti teslimat ile Schmitz Cargobull için Türkiye’de yeni bir dönem başlıyor.

Schmitz Cargobull yüksek üretim ve satış kapasitesi ile 2016’da Avrupa pazarında ilk sırada yer alıyor. Alman üretici dünya sıralamasında da ilk 5 arasında kendine yer buluyor. Firma tenteli-perdeli, frigofirik ve damperli yarı römork tiplerini Almanya’da 3 ayrı merkezde üretiyor. Bu üretim ayrıca İspanya, Rusya ve Litvanya’da bulunan üretim ve montaj tesisleri ile de destekleniyor. Schmitz Cargobull geçtiğimiz yıl da Çin ve Asya pazarına yönelik olarak Çinli bir firma ile ortaklık gerçekleştirdi.

Schmitz Cargobull’un hafif ticari araçlar için kasa üretimi gerçekleştiren birimleri de bulunuyor. Galvanizli, cıvatalı şasileri, frigolar için kendi panellerini üretmesi, kendi dingillerini kullanması ve özel bir tekniğe sahip olması ile tanınan ve bu özellikleri ile rekabet avantajı sağlayan Schmitz Cargobull, ayrıca şasi üretiminde yeni bir kaynak tekniği kullanmaya başladı.

Schmitz Cargobull uluslararası nakliyecilerin tercihi

Schmitz’in özellikle tenteli ve frigofirik ürünleri ile uzun süredir Türkiye’de uluslararası nakliye firmaları tarafından tercih edilen ürünler. Türkiye üretilen ilk ürünleri alan Me-Tol Uluslararası Nakliye de Schmitz Cargobull’un sadık müşterileri arasında yer alan bir firma ve Doğu Avrupa ile Türkiye arasında taşıma yapıyor.







Yeni yarı römorklar firmanın kurucusu ve yöneticisi Mehmet Civciv’e teslim edildi. Teslimatta Schmitz Cargobull yöneticileri; Genel Müdür Mile Misevski, Fabrika Müdürü Turan Yıkın, Ülke Satış Müdürü Nihat Özmen Ayhan, Bölge Satış Yöneticisi Hakan German ve firmanın diğer yetkililer de hazır bulundular.

Mehmet Civciv Schmitz Cargobull’u tercih etmelerinin nedeni teslimat töreninde şöyle anlattı:

“1993’den beri Schmitz Cargobull yarı römork kullanıyorum. Tonaj, dayanıklılık açısından memnunum. Memnuniyetimin nedenleri arasında Schmitz Cargobull ürünlerinin esnek şasi yapısı ve yüke dayanıklılığı, yükün indikten sonra şasinin eski haline dönmesi, yedek parça ve servis desteğinin yeterliliği ilk sırada geliyor. Ayrıca Schmitz Cargobull’un şasileri bizim çalıştığımız güzergahtaki kışla mücadelede kullanılan tuz ve diğer kimyasallara karşı da dayanıklı olmasından dolayı tercih nedenlerimiz arasında yer alıyor.

Ayrıca Schmitz Cargobull uzun yıllardır Türk pazarında etkili, şimdi üretimin başlıyor olması bizim için yeni bir gelişme oldu. Schmitz Cargobull’dan ve ürünlerinin Türkiye’de olmasından memnunuz. İlk teslimatın firmamıza yapılıyor olması da bizi ayrıca gururlandırıyor.”

Hedef: Pazar payını geliştirmek

Teslimat sırasında Schmitz Cargobull Genel Müdürü Mile Mishevski ve Ülke Satış Müdürü Nihat Özmen Ayhan’da görüşlerini özetlediler ve şunları söylediler;

“Schmitz Cargobull bu projeye yaklaşık 1,5 yıl önce başladı. Bu yatırımı yapmamızın başlıca nedeni burada olmaktır. Schmitz Cargobull Türk pazarına saygı duyduğu için, değer verdiği için ve müşterilerimiz bizi burada görmek istidikleri için bu adımı attık ve tam kapsamlı aktivitilerimizi başlattık.

Tam kapsamlı aktivitelerden kastımız burada öncelikle satış sonrası hizmet faaliyeti. Bu kapsamda şu an 6 tane satış sonrası hizmetler anlaşması imzalandı. Bunu Türkiye çapında 20’nin üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. Burada yaptığımız gibi bir taraftan yedek parça bir taraftan da servis hizmetleri verileek. Aynı zamanda ikinci el organizasyonumuz da olacak ve takas işlemleri de buna dahil olacak, Avrupa’da yaptığımız gibi... En uygun finansal çözümleri de veriyor olacağız.

Tesis nasıl bir gelişme izleyecek? Ürün gamında bir değişiklik olacak mı? Filo kiralama yapacak mısınız?

Schmitz Cargobull olarak üç büyük fabrikamız var. Altenberge’de tenteli treyler üretiliyor. Frigoları Horstmar üretiyor. Gotha’da damperli üretiyoruz. Ayrıca daha küçük fabrikalar var. İspanya – Saragosa’da, Rusya ve Litvanya’da fabrikalarımız var. Ayrıca Çin’de bir ortak yatırımımız var. Bu küçük ölçekli fabrikalarda plan ve amaç bir ürünü üretmek. Ama Türkiye’de üç ana ürünü de üreteceğiz. Damper ve frigo treyleri de burada üreteceğiz. Bu zaten bizim buraya ne kadar önem verdiğimizi ve dikkatli olduğumuzu gösteriyor. Şu anki kapasite sadece Türkiye’deki müşterilere hizmet vermek üzere tasarlanmış durumda. Bu kapasite tamamen bu pazara fokuslanmış durumda. Adım adım bu programı gerçekleştireceğiz. Burada uzun bir süre kalma niyetindeyiz.

Kiralama da planlarımız arasında. Kiralama hizmetleri için ikinci el ağının, finansal ağın ve servis sisteminin tam olarak hizmet vermesi gerekiyor. Bunlar tamamlandıktan sonra o da mümkün olacaktır.

Enka ile işbirliğiniz ne oldu?

Enka ile 20 yıldan fazla süren çok iyi bir işbirliğimiz oldu. Bu işi sonlandırmamızın nedeni Enka ile yaşadığımız bir sıkıntı değil. Bu karşılıklı bir karardı. Enka’nın çeşitli sorumlulukları ve işleri var. Tamamen ayrıldık. Ve herkes kendi yoluna gitti. Biz çok iyi arkadaş kaldık. Marka ile özdeşleşmiş bazı kişiler burada çalışıyorlar. Servislerden bazıları ile de çalışmaya devam ediyoruz. Biz onlarla kendi sözleşmelerimizi yaptık. Yeni bir ilişki başladı.

Buraya yapılan servis diğer servislere örnek olacak. Aynı zamanda bir eğitim merkezi olacak. Bu iki bina bizim tarafımızdan kiralandı. 5 bin 500 ve 3 bin 300 metrekare kapalı alan var, yan tarafta 11 bin metrekarelik bir açık alan var.

Sektörün nabzını nasıl tutacaksınız?

Biz buraya müşterinin talebi ile geldik. Bu tesisler bizim daha esnek olmamızı sağlıyor. Türk müşterilerin Avrupa’daki müşterilere kıyasla farklı talepleri olabiliyor. Bu konuda daha esnek olabileceğiz. Tabi ki regülasyonlara da dikkat etmek zorundayız. Biz her türlü esnekliğe sahip olacağız. Şimdi biz buradayız.

Pazar payını korumak için mi, geliştirmek için mi buradasınız?

Bu pazar payını nasıl koruyabiliriz, tabiki geliştirmeye geldik.

Üretimin buraya gelmesi kaliteyi etkiler mi? İthal ile buradaki ürünler aynı mı olacak?

Schmitz Cargobull Avrupa’da kalitenin simgesi olmuş bir marka ve bu bizim çok önem verdiğimiz bir şey... Bundan da ödün vermeyeceğiz. Bu yüzden bütün parçalar Almanya’daki tedarikçilerden geliyor. Bu Türkiye’deki tedarikçilere güvenmediğimiz anlamına gelmiyor. Türkiye’de çok gelişmiş bir otomotiv endüstrisi var. Ama burada bütün süreçleri Almanya’daki gibi kusursuz çalıştırana, buradaki personelimiz eğitimlerini doğru bir şekilde alana kadar bu şekilde yürüyeceğiz. Sonraki süreç içinde Türkiye’deki tedarikçilerden de tedarik yapacağız. Müşteri yanyana koyduğunda Almanya üretimi ile Türkiye üretimi arasında hiç bir fark bulamayacak.

Schmitz Cargobull’un bazı temel özellikleri, inovasyonları buraya aynen gelecek. Şasi ile ilgili, akslarla ilgili tüm özellikler buraya gelecek. Bir kaç ay sonra geldiğinizde frigo üretimi başladığında Ferroplas ürünlerin de buraya geldiğini göreceksiniz. Müşterilerin aklında hiç bir şüphe kalmayacak. Pazar payını korumak için değil çok geliştirmek için buradayız.