Türkiye'nin ilk yerli akıllı otobüsü Kocaeli'nde

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01 Mayıs 2017, 15:27

TEMSA tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yüzde 100 yerli akıllı otobüsü 'Avenue IBUS', Kocaeli Üniversitesi Teknopark'a teslim edildi.

Türkiye'nin ilk yüzde 100 yerli Akıllı Otobüsü Avenue IBUS, “Fikirden Girişimciliğe Yolculuk için Hazır mısınız?” projesi kapsamında, düzenlenen törenle Kocaeli Üniversitesi Teknopark’a teslim edildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM’in de Kocaeli Üniversitesi İnovaTİM ekibinin katılımı ile desteklediklerini belirterek, projenin Türkiye için oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli elektrikli otobüsünün geliştiricisi TEMSA’yı ayrıca tebrik eden Büyükekşi, TEMSA’nın aynı zamanda geçtiğimiz yıl TİM tarafından düzenlenen İnovaLİG programında şampiyon olduğunu ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldığını vurgulayarak TEMSA’nın kurum içi girişimcileri destekleyip ödüllendirerek kaynaklarını etkin kullandığını ifade etti. Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü:

“TEMSA, 2015 yılı Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksine göre, otomotivde fikri mülkiyet yetkinliğinde 1. sırada yer aldı. Kurmuş olduğu proje yönetimi sistemleri ile «Açık İnovasyon Yarışması, Maker Lab, Dijital İnovasyon Platformu» gibi kaynakları inovatif çözümlerine uyguladı. Bu çalışmaların sonucunda ASELSAN ile birlikte ortaya çıkardıkları Avenue EV, Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli elektrikli otobüsü oldu. Türkiye’nin İlk Akıllı Otobüsü Avenue IBUS, şimdi daha da gelişmiş teknolojisi ile deneyime sunuluyor. Avenue IBUS, Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin Kocaeli Üniversitesi’ne 25 km mesafedeki KOÜ Teknopark yerleşkesine seyahatlerinde farklı bir inovasyon deneyimi yaşatarak Akıllı Şehir ve Ulaşım alanlarında fikirleri girişimlere dönüştürecek.”

TİM olarak böyle projeleri desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Büyükekşi, “TİM'in Türkiye genelinde üniversitelerde kurulan İnovaTİM kulüplerinde 2000'e yakın üyesi bulunuyor. Biliyoruz ki; ihracatımızı kalıcı ve sürekli artırabilmenin yolu AR-GE, inovasyon, tasarım ve markalaşmadan geçiyor. İnşallah, bu bilinci gençlerimizde ve çocuklarımızda yaygınlaştırarak ülkemizi 2023 hedeflerine hep birlikte ulaştıracağız” diye konuştu.