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Peugeot kullanışlı lüks gıda aracı tasarladı

Peugeot kullanışlı lüks gıda aracı tasarladı

Tarih 28 Nisan 2017, 18:42

Yeni bir Peugeot Expert'in arkasından kayarak çıkan seyyar tezgah ve bar ile donatılmış olan Gillardeau gıda aracı, midyelerin müşterilerle buluşmasına imkan tanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, lüks midye üreticisi Veronique Gillardeau, Peugeot'un "Le Bistrot du Lion" gıda aracının tasarımından etkilendi. Gillardeau şirketinin başkan yardımcısı şehir merkezlerinde tadım seansları sunmak istiyordu.

Peugeot Design Lab, kendisinin isteği üzerine yenilikçi bir mobil midye barı tasarladı. Yeni bir Peugeot Expert’in arkasından kayarak çıkan seyyar bir tezgah ve bar ile donatılmış olan Gillardeau gıda aracı, midyelerin müşterilerle buluşmasına imkan tanırken, standart bir gıda kamyonundan çok daha kullanışlı bir yapı vadediyor.

Müşterilerin midyelerin hazırlanma aşamasını rahatlıkla görmesine imkan tanıyan aracın, özel olarak tasarlanan çalışma alanı sayesinde midyecinin çalışma alanı sürekli temiz kalıyor

Proje için kullanılan yeni Peugeot Expert, midye tezgahı kapalıyken 4,96 metre uzunluğa ve 1,9 metre yüksekliğe sahip ve bu boyutlarla kapalı kat otoparklar da dahil herhangi bir yere rahatlıkla park edilebiliyor.Tasarımcılar evye, buzdolabı, depolama alanları, su ısıtıcısı ve katlanabilir tezgahı 5,8 metreküp kullanılabilir alan içine sığacak şekilde tasarladı.

Yeni Peugeot Expert’in arka kısmına Peugeot Design Lab tarafından entegre edilen seyyar midye tezgahı geleneksel olarak midye üreticileri tarafından kullanılan malzemelerden esinlenerek, paslanmaz çelik, taş tezgah ve ahşaptan üretildi.

 

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