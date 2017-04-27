Sakarya VİB Turizm'in tercihi de 'Sultan' oldu

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27 Nisan 2017, 18:01

Sultan otobüsleri servis ve turizm firmalarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Otokar, Sakarya VIB Turizm Kooperatifi'ne 3 adet Sultan Mega teslimatı yaptı.

Otokar, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde de büyük beğeni toplayan Sultan otobüsleri ile toplu taşımacılıkta standartları belirlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene 20 binincisi banttan indirilen Sultan, Sakarya VİB Turizm Kooperatifi'nin de tercihi oldu. Otokar, turizm sektörü için özel donanımlarla üretilen 35+1+1 kişilik yolcu kapasiteli 3 adet Sultan Mega teslimatını düzenlenen törenle gerçekleştirdi.

Otokar Bayi Gaziantepli Kardeşler tarafından satışları gerçekleştirilen araçlar için Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde düzenlenen teslimat törenine Sakarya VİB Turizm Kooperatifi Başkanı Seyhan Azder, yönetim kurulu üyeleri ve Gaziantepli Kardeşler'in Bölge Satış Müdürü Vedat Kaşık katıldı.

Filolarına katılan 3 Sultan Mega’yı şehir içi yolcu taşımacılığında kullanacaklarını belirten Seyhan Azder, Otokar güvencesiyle üretilen Sultan Mega’yı, yol tutuşu, konforu, yüksek yolcu taşıma kapasitesi ve bagaj hacminin yanı sıra düşük işletme giderleri nedeniyle tercih ettiklerini söyledi.

Sakarya VİB Turizm Kooperatifi'nin genişleyen filosuna katılan 3 adet Sultan Mega'nın hayırlı olmasını dileyen Vedat Kaşık ise, "VİB Turizm Kooperatifi’nin Sultan araçlarını tercih etmelerinden büyük mutluluk duyduk” dedi.

Sultan Mega

Yüksek yolcu kapasitesi, motor gücü, zengin aksesuarları ile dikkat çeken Sultan Mega, bagaj kapasitesiyle de turizm sektörünün en çok tercih ettiği araçlar arasında yer alıyor. Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda özel donanımlarla üretilen Sultan Mega, düz ve geniş yolcu koridoru, geniş koltuk arası mesafesi ile keyifli bir yolculuk vadediyor. ABS fren sistemi, ön ve arka disk frenleri gibi özellikleriyle üst düzey güvenlik sunan Sultan Mega, ekonomik motoru ve düşük işletme giderleriyle de her daim kazanç sağlıyor.

