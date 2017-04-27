Treyler sanayicileri ‘destek’ bekliyor

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27 Nisan 2017, 17:59

TREDER Başkanı Kaan Saltık, Türkiye treyler pazarının son üç yıldır düşüş yaşadığını belirterek, sektörün 1 milyar dolar ihracat ve üretim merkezi hedefinden uzaklaşmaması için devletin treyler sanayicilerini desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa’nın keyfi yerinde

Üç yıldır düşüşteyiz

Hurda teşviği verilsin, KDV yüzde 8’e düşürülsün

Geçen yıl yüzde 43 ihracatı arttırdık, hedef 1 milyar dolar

Türkiye treyler pazarının tek temsilcisi Treyler Sanayicileri Derneği’nin (TREDER) 7. Olağan Genel Kurulu 26 Nisan 2017 tarihinde, Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de gerçekleştirildi. Genel Kurul sonrası basın mensuplarına 2016 yılını değerlendiren TREDER Başkanı Kaan Saltık, sektörün hedefleri ve kamudan beklentilerini dile getirdi.Konuşmasına dünyadaki genel ekonomik gelişmeleri aktararak başlayan Başkan Kaan Saltık, “ABD’de işler iyi gidiyor, bütün makro göstergeler olumlu yönde. Trump’ın istihdamı arttıramaya yönelik hedefleri, ekonomideki olumlu havayı daha da pozitif hale getiriyor. AB’de de işler iyi gidiyor. Tek olumsuz gelişme olarak İngiltere’nin Eurozone’dan ayrılmasını söyleyebiliriz. Bunu Fransa, takip eder mi? AB’nin geleceği konusunda en büyük risk bu. Almanya’nın aşırı bir ekonomi disiplini var. Diğer üyeler daha genişlemeci bir politikanın takip edilmesini istiyor. Almanya geçen yıl 1,9 oranla son 5 yılın büyümesini yakaladı. Rusya’da enflasyon düştü, petrol fiyatlarının düzelmesi biraz daha nefes almasını sağladı. Rusya, krizden çıkma yolunda önemli adımlar atıyor. Çin halen 6,7 büyüme ile halen iyi gidiyor. Hindistan ise gelişmekte olan ülkelerin yıldızı son çeyreği 7,2 büyüme oranı ile kapattı. Dünyada ekonomik gelişmelerin pozitif yönde olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.Avrupa treyler pazarında genel olarak büyüme yaşandığına dikkat çeken Kaan Saltık, özellikle pazarı domine eden Almanya’da 2016 yılında 58 bin treylerin trafiğe kaydının yapıldığını belirtti. 2016 yılında Almanya treyler pazarının yüzde 8 büyüdüğüne dikkat çeken Saltık, 2017 yılında yüzde 4 büyüme beklendiğini ifade etti. “Almanya’da 120 bin adet treyler yapılıyor. 76 bin adedi ihraç ediliyor.” diyen Saltık, diğer pazarlarla ilgili şunları söyledi: “Avrupa’nın 2. büyük pazar İngiltere oldu. Fransa yüzde 7,5 büyüdü 23 bin adet ile kapadı. Kamyon pazarlarına da baktığımızda 6 ton ve üzeri pazarlarda Almanya’da 80 bin, İngiltere 46 bin, Fransa’da 45 bin adetlerde olduğunu görüyoruz.”Başkan Kaan Saltık, Türkiye’nin treyler pazarın 2016 yılında yüzde 31 düştüğünü ve yılı 18 bin adetle kapattığını söyledi. Türkiye treyler pazarının 2011 yılında 27 bin adetle pik yaptığını kaydeden Saltık, 2011 yılından itibaren de pazarda düşüş yaşandığına dikkat çekti. Irak, Suriye ve Rusya ile yaşanan olumsuzluklardan çok etkilendiklerini belirten Saltık, 2017 yılının ilk iki aydı da bu olumsuzluğun devam ettiğini ilk iki ayda sadece 552 adet treyler satılabildiğinde dikkat çekti.TÜİK rakamlarına göre ilk iki ayda yüzde 40 düşüş yaşandığını dile getiren Kaan Saltık, 2017 yılında pazarın yüzde 30 düşüş yaşayabileceğini vurguladı.Treyler pazarındaki bu düşüşün önüne geçebileceğini ve sektöre destekler verilebileceğini aktaran Kaan Saltık, “Türkiye’de 20 yaş üzerinde 45 bin, 15 yaşından büyük 60 bin adet treyler var. Bu araçların yenilenmesi gerekiyor. Yenilenme için araç sahiplerine ‘hurda teşviği’ verilebilir. Bu sayede trafikte hem can hem de mal güvenliği için önemli bir adım atılabilir. Yeni nesil treylerler eskilerine göre daha hafif ve daha çok yük taşımaya müsait. Bu anlamda hem kullanıcı hem de ülke ekonomisi bundan yarar görecektir.” dedi.Kaan Saltık, hurda teşviğinin yanı sıra KDV oranının yüzde 18 den yüzde 8’e düşürülebileceğini dile getirdi. Böyle bir sektör otomotivde kolay kolay bulunmaz. Biz sanayiciyiz üreticiyiz, dolayısıyla doğrudan istihdam sağlarız. Güçlü bir iç pazar ile ihracat iddiamızı da arttırırız” diyen Kaan Saltık, treyler sektörünün 1 milyar dolar ihracat hedefini de yineledi. Treyler sektörünün her geçen yıl ihracatını arttırdığını ve 2016 yılında ihracat pazarlarında 8 bin 365 adet satış gerçekleştirdiğini ifade eden Saltık, sektöre verilecek desteklerle Türkiye’nin üretim merkezi haline geleceğini savundu.