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SEAT Türkiye'den dev filo satışı

SEAT Türkiye'den dev filo satışı

Tarih 27 Nisan 2017, 17:54

SEAT, Abdi İbrahim ile yaptığı anlaşmayla 1.750 adet Leon modelinin satışına imza attı.

SEAT S.A. tarihinin en yüksek adetli filo satışını Türkiye'de gerçekleştirdi. Abdi İbrahim Tıbbi Tanıtım Temsilcileri artık SEAT Leon marka otomobilleri kullanacak.

Doğuş Otomotiv - SEAT, Abdi İbrahim ile yaptığı anlaşmayla 1.750 adet Leon araç satışına imza atarak, marka tarihinde tek seferde yapılan en büyük filo satışını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıllarda da farklı müşterilerle önemli anlaşmalar yapmış olan SEAT markası, GarentaPRO ve Abdi İbrahim ile yapılan işbirliği sonucu yeni bir başarıya imza attı. ODD verilerine göre 2016 yılında segmentinin en çok tercih edilen 2. otomobili olan SEAT Leon, Abdi İbrahim’in yeni otomobili oldu.

Düşük yakıt tüketimi, yüksek performans

Abdi İbrahim’in filosuna dahil ettiği SEAT Leon modeller, tasarım, dinamizm, keyif ve kullanım kolaylığı gibi unsurların birleşimi olan ve “Leon Formülü” olarak tanımlanan kavramın geldiği en üst noktayı temsil ederken, kullanıcılarına verimliliği ve performansı da bir arada sunuyor. Filoya katılan 1.750 Leon aracın tamamı 115 beygir gücünde, 1,6 TDI motora ve DSG şanzımana sahip. Bu motor, kullanıcılarına yüksek verimlilik sağlarken, aynı zamanda 4,1 litrelik düşük yakıt tüketimini de temin ediyor.

İleri teknolojiler

Şehir içi ve şehir dışı yoğun araç kullanımını daha kolay ve zevkli hale getiren Full Link teknolojisi sayesinde, araç kullanıcıları telefon ekranlarını yeni 8 inçlik multimedya ekrandan kontrol edebiliyorlar. Ayrıca bu büyük ekran, Yeni SEAT Leon'un Geri Görüş Kamerası teknolojisinden faydalanarak dar alanlara bile kolayca park etmeyi mümkün kılıyor. Abdi İbrahim’in tercih ettiği Leon araçlardaki bir diğer özellik de yine kullanım kolaylığı ilkesini esas alarak tasarlanmış olan Elektrikli Park Freni. Tek bir düğmeyle aktif hale gelen bu teknoloji sayesinde eğimli yollarda aracın geri kayması önleniyor. Yeni SEAT Leon araçlarda bulunan Yedi Hava Yastığı ve İkincil Çarpışma Freni özellikleriyle uzun saatler araç kullanmak durumunda olan Abdi İbrahim çalışanları için güvenli sürüş de sağlanmış oluyor.

 

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