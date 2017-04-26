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Barsan, lojistik merkezi sayısını 59'a çıkardı
26 Nisan 2017, 18:51
Barsan Global Lojistik, 2017 yılına da iddialı girdi. Gebze'de 30 milyon dolar yatırımla Türkiye'nin en büyük deposunu inşa etmeye başlayan BGL, yeni yatırımıyla 500 kişiye daha istihdam sağlayacak.
Barsan Global Lojistik yatırımlarıyla büyümeye ve hizmet alanını genişletmeye devam ediyor. Gebze’de 30 milyon dolara mal olacak yeni bir depo inşa etmeye başlayan BGL, bu yatırımla 500 kişiye istihdam sağlayacak. Proje tamamlandığında 75 bin metrekarelik kapalı alanı bulunan bu yapı, Türkiye’nin en yüksek hacimli lojistik merkezi olacak. Gebze’de inşasına başlanan deponun bir yıl içinde tamamlanarak, perakende kategorisindeki ürünler için kullanılması planlanıyor.
BGL’nin özgün girişimlerle sürekli yenilerek büyümesinden gurur duyduklarını belirten Barsan Global Lojistik Şirket Kurucusu ve Sahibi Kamil Barlın, şunları söyledi:
“Barsan Global Lojistik olarak, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen markalarına hizmet veriyoruz. Bugün itibarıyla hizmet verdiğimiz müşteri sayımız 5 bini aştı. Geldiğimiz nokta, 35 yıllık çabanın ve güvenin sonucudur. Müşterilerimizin memnuniyetle karşıladığı yatırımlara ve aralıksız büyümeye 2017 yılında da devam edeceğiz.”
Yurt dışında 20 yeni merkez açacak
2016 yılında büyüme hedeflerini ve yatırım planlarını başarıyla uygulayan BGL, 22 ülkedeki 59 lojistik merkezde faaliyetlerine devam ediyor. Önümüzdeki yıl yurt dışında 20 merkez daha açacak olan Barsan Global Lojistik, yurt içinde de yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.
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