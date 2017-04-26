Mercedes-Benz Türk'ten meslek liselerine destek

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26 Nisan 2017, 18:43

Mercedes-Benz Türk, sosyal sorumluluk projesi ''EML'miz Geleceğin Yıldızı'' çerçevesinde 30 farklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin motor bölümlerinin geliştirilmesi amacıyla laboratuvarlarını yeniliyor.

Türkiye’de eğitimi destekleyen pek çok uzun soluklu projeye imza atan Mercedes-Benz Türk, sosyal sorumluluk projesi “EML’miz Geleceğin Yıldızı” kapsamında, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin motor bölümlerinin geliştirilmesi amacıyla laboratuvarlarını yeniliyor ve gerekli ekipmanlarla donatıyor.

Mercedes-Benz Türk’ün, Mercedes-Benz Bayileri ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirdiği proje kapsamında yenilenen Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi laboratuvarı Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımıyla öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Her laboratuvara birer kamyon bağışlanıyor

Proje kapsamında, meslek liselerinde laboratuvar koşullarının iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılmasının yanı sıra, teknik ve mesleki eğitim alan öğrencilerin sanayinin beklentilerine cevap verecek nitelik ve donanıma ulaşmaları amacıyla eğitimlerin düzenlenmesine de önemli bir katkı sağlanıyor. Mercedes-Benz Laboratuvarları, teknolojik eğitim için özel ekipmanlar ile donatılıyor ve her okula üzerinde uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek birer adet kamyon bağışlanıyor. Ayrıca, okul yöneticileri ve alan öğretmenleri, Mercedes-Benz Türk A.Ş.‘nin yüksek teknoloji ile üretilen modelleri, girişimcilik ruhu ve kalite sistemleri konusunda bilgilendirilecekler. Bugüne kadar toplam 25 okulun laboratuvarı yenilenen “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesi kapsamında 2017 yılı sonuna kadar toplam 30 okulun laboratuvarlarının yenilenmesi hedefleniyor.

Öğrencilere istihdam sağlanıyor

Mercedes Benz Laboratuvarlarında eğitim alan öğrencilerin Mercedes-Benz Türk bayilerinde istihdam edilebilmeleri amacıyla, tüm öğrencilerin bilgilerinin tek platformda toplayan bir özgeçmiş bankası bulunuyor. Özgeçmiş bankasına bilgilerini yükleyen öğrenciler, bu platform sayesinde Mercedes-Benz Türk yetkili bayileri ve yetkili servislerinde işe başvurabiliyor, Mercedes-Benz Türk yetkili bayileri ve yetkili servisleri de özgeçmiş bankasından ihtiyaçlarına uygun çalışanı belirleyerek işe alım yapabiliyor.

Projenin başlatıldığı 2014 yılından 2016 yılı Aralık ayına kadar Mercedes-Benz Laboratuvarlarında toplam 882 öğrenci eğitim aldı. Eğitim alan öğrencilerden 308’i Mercedes-Benz Türk bayilerinde staj yaptı, mezun olan 174 öğrenci mezun olan öğrencinin 25’i ise Mercedes-Benz Türk bayilerinde işbaşı yaptı.

Her işin başı eğitim

“Her işin başı eğitim” prensibini benimseyen Mercedes-Benz Türk, sürdürdüğü sosyal sorumluluk çalışmaları ile uzun yıllardır Türkiye’nin çağdaş geleceğine katkıda bulunuyor. Hem şirket içinde hem dışında eğitim ve kişisel gelişimin desteklenmesi, Mercedes-Benz Türk’ün sosyal sorumluluk felsefesinin temelini oluşturuyor.