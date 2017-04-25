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Krone Mersin'de güçleniyor
25 Nisan 2017, 20:18
Mersin'in tecrübeli bakım onarım servisi SRD Treyler, bundan böyle Krone'nin yetkili servisi olarak hizmet verecek.
Türkiye’de iki üretim tesisi bulunan Almanya’nın lider treyler üreticilerinden olan Krone, ülke genelindeki yapılanmasına tüm hızıyla devam ediyor. Satış sonrası yapılanmasına aralıksız bir şekilde devam eden Krone Türkiye, son olarak Mersin’de yetkili servis açılışı yaptı.
Krone Türkiye ve Mersinli SRD Treyler işbirliği ile kurulan Krone Yetkili Servisi, Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar ve Krone Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Mehmet Dinçer, Krone Bölge Satış Yöneticisi Selçuk Akdöner, SRD Treyler firma ortakları Serdar Geliş ve Nuri Geliş’in katıldığı törenle açıldı.
Mersin’in önde gelen treyler bakım onarım servisi SRD Treyler, bundan böyle Krone’nin yetkili servisi olarak hizmet verecek. 28 yıllık treyler bakım tecrübesiyle dikkat çeken SRD Treyler, 1800 metrekaresi kapalı olmak üzere 4400 metrekarelik bir alanda hizmet veriyor. Ağırlıklı olarak frigorifik treylerlerin bakım ve onarımını üstlenen SRD, yılda ortalama 500 frigorifik aracı elden geçiriyor.
Yetkili servis sayımızı her geçen gün büyütüyoruz
SRD Treyler’in tesislerinde yapılan açılış töreninde söz alan Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, tüm Türkiye genelinde satış sonrası servis hizmet ağlarını mümkün olduğu kadar kısa süre içerisinde genişletmeyi hedeflediklerini belirtti. Akgün, “Bu hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin hem yurt içi hem de yurt dışı taşımacılığında en önemli lojistik noktalarından biri olan Mersin’de yetkili servis anlaşması yapmak önceliklerimiz arasındaydı. Şu anda Türkiye genelinde 32 noktada yetkili servisimiz bulunuyor. Ve bu sayıyı her geçen gün büyütüyoruz” dedi.
32 yetkili servis noktasına Krone Gebze Center’dan son hızda yedek parça tedariki de sağlayabildiklerini kaydeden Akgün, “Ayrıca hayata geçirdiğimiz 7/24 Bilgi Hattından da tüm kullanıcılarımız yararlanıyor. Krone müşterisi, yolda herhangi bir sorunla karşılaştığında ister yurt içinde olsun ister yurt dışında 0262 777 00 56 nolu hattı arayarak destek alabiliyor” diye konuştu.
Mersin’de ağırlıklı olarak kullanılan frigorifik treylerde pazar lideri olduklarını hatırlatan Rıza Akgün, Türkiye treyler pazarında frigorifik ürün gamında satılan her 3 treylerden 1’inin Krone olduğunu da dile getirdi. Akgün, “Bugün hayata geçen bu işbirliği için SRD Treyler çalışanlarına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diyerek konuşmasını tamamladı.
Mersin, lojistik sektörünün kalbi
SRD Treyler Sahibi Serdar Geliş de, “Mersin; coğrafi konumu, ekonomik, sosyal ve kültürel kapasitesinin yanı sıra diğer bölgeler ve yurt dışına olan bağlantı kolaylığının sağladığı avantajlarla hem Türkiye’nin hem de Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’in en önemli lojistik merkezlerinden birisi. Buradan hem ihracat hem ithalat yoğun olarak yapılıyor. Mersin ilimize lojistiğin kalbi de diyebiliriz. Krone’ye bizi ve Mersin’i tercih ettiği için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
Krone SRD Treyler açılış töreninde aynı zamanda toplu teslimat törenleri de gerçekleştirildi. Mersin’in önde gelen ve kanaat önderi firmaları, tercihlerini Krone marka araçlardan yana kullandı. Çimentrans Uluslararası Nakliyat Sahibi Selman Ziyanek 4 adet Krone Cool Liner’ı filosuna katarken, Oraklar Uluslararası Nakliyat Sahibi Lokman Orak da çiçek taşımacılığı yapmak üzere 3 adet Cool Liner’ı teslim aldı.
Flay Lojistik Sahibi Celal Aktaş yine çiçek taşımacılığı yapmak için 7 adet Cool Liner, Transaktaş Taşımacılık Sahibi Ahmet Aktaş da 6 adet Krone Cool Liner’ı filolarına ekledi. Soğuk zincir taşımacılığının ideal çözümlerinden olan Cool Liner’ın Türkiye’deki ilk müşterisi Aktur Taşımacılık Sahibi Şehven Aktoğ’a da 1 adet aracı Krone yetkilileri tarafından teslim edildi.
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