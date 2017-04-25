Ekol'de ''Lojistik 4.0'' dönemi başlıyor

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25 Nisan 2017, 20:03

Yeni bir ilke imza atarak lojistikte endüstri 4.0 dönemini başlatan Ekol, 3 yılda 35 ülkeye daha ofis açmayı ve Avrupa-İran arası taşıma yapacak havayolu şirketi kurmayı planlıyor.

Ekol, sektöre yeni nesil bir bakış açısı kazandıracak. Alışagelmiş iş yapış modellerini “Lojistik 4.0” stratejisi ile kökten değiştirerek, her daim en iyiyi hak eden müşterileri için ENTEGRE, ESNEK ve ETKİN çözümler sunacak.

Endüstri 4.0 çağında daha iyiye ulaşmanın sürekli ve dinamik dönüşümden geçtiğine inanan Ekol, aklı, duyguyu ve bilinci birleştiren yaklaşımını, tecrübesi ve uzmanlığıyla harmanlayarak yalnızca sektörü değil, dünyayı dönüştürecek.

Yeni stratejiyle uyumlu kurumsal kimlik

Başlattığı dönüşüm hamlesiyle daha da güçlenerek yoluna devam eden Ekol, yeni stratejisi ile paralel olarak kurumsal yüzünü de yeniledi. Sektöründe çeyrek asrı geride bırakan, bugün gelinen noktada 15 ülkede kendi tesisleriyle kusursuz hizmet anlayışıyla gelişmiş çözümler sunan Ekol, girişimci ruhuna uygun daha cesur, daha dinamik bir yapı ortaya koyuyor.

Ekol’ün yeni “Lojistik 4.0” stratejisinin ve yenilenen yüzünün kamuoyu ile paylaşıldığı toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul şunları söyledi:

“Endüstri 4.0, bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm süreçlerini karşılayan lojistik sektörü için de sonsuz fırsatlar sunuyor. Doğru ürünün, doğru miktarda, doğru biçimde, doğru zamanda, doğru kaynaktan, doğru yolla, doğru fiyata sağlanması yani lojistiğin 7 doğrusu yeniden şekilleniyor. Biz de entegre bir lojistik şirketi olarak, Endüstri 4.0’dan aldığımız ilhamla bugün, sektöre yeni nesil bir bakış açısı getiriyoruz.

Yeterince iyi olmak bize hiçbir zaman yetmedi. Daha iyiye ulaşmak için sürekli ve dinamik dönüşüme inanıyor, bu sayede her gün büyüyor ve gelişiyoruz. Biliyoruz ki, başarıya başka türlü ulaşmak mümkün değil. Gücümüze güç katan ileri teknolojimizi, müşterilerimize kusursuz hizmet anlayışımızla gelişmiş çözümler sunmak için kullanarak, sektörümüzün ilham kaynağı olmaya devam ediyoruz.”

Ekol için insanın her şeyden önce geldiğini ifade eden Musul, “Birbirimizi daha iyi anlamak, paylaştığımız ortak değerleri korumak ve gerçekleştirmek istediğimiz hedeflere ulaşmak için yine en değerli yapıtaşımız olan insanımızın gücüyle, azimle ilerliyoruz.

Etik değerlerimiz ve sürdürülebilirliğe olan adanmışlığımız sayesinde sadece lojistik sektörünün geleceğini değiştirmeye değil, dünyayı dönüştürmeye hazırız.” diye konuştu.



Kurumsal İletişim Direktörü Arzu Tan tarafından tanıtılan yeni web sitesi, sanal olarak tesislerin gezilmesini sağlayan VR teknolojisi ve 15 ülkedeki tüm çalışanların ana dilde kullanımına olanak sağlayan tamamen mobil ve sosyal medya uyumlu yeni intranet ise Ekol’ün yeni marka stratejisine uygun olarak hazırlandı.

Yenilikçi fikirlerle büyüyor

Sürekli ve dinamik dönüşüm ilkesiyle yol alan Ekol, müşterileri için yeni fırsatlar doğuran, rekabet üstünlüğü sağlayan her türlü orijinal ve yenilikçi fikri destekleyerek büyümesini sürdürüyor.

Ekol; Türkiye, Almanya, İtalya, Yunanistan, Fransa, Ukrayna, Bosna Hersek, Romanya, Macaristan, İspanya, Polonya, Çekya, Bulgaristan, İran ve Slovenya’da toplam 750 bin metrekare alana sahip tesislerinde, Intermodal taşımacılığa elverişli 6 Ro-Ro gemisi, haftada 48 sefer yapan blok trenleri, 5.500 aracı ve yüksek teknolojisiyle ENTEGRE, ESNEK ve ETKİN lojistik çözümler sunuyor.