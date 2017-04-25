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Mercedes-Benz Türk'ten ''Sıfır Gibi Motor''
25 Nisan 2017, 19:39
Mercedes-Benz Türk, otobüs ve kamyonlarında kullandığı OM457 seri motorlarını Motor Yenileme Merkezi'nde yenileyerek müşterilerinin hizmetine sunuyor.
Mercedes-Benz Türk, otobüs ve kamyonlarında kullandığı OM457 seri motorlarını Mercedes-Benz Türk tesislerinde bulunan Motor Yenileme Merkezi’nde yenileyerek müşterilerinin hizmetine sunuyor. Müşteriler yenilenen motorlara kilometre sınırı olmaksızın 1 yıl orijinal sınırsız yedek parça ve işçilik garantisiyle, 24 ay ve yüzde 0 faiz finansman desteğiyle uygun fiyatlarla sahip olabilecek.
1967 yılında Otomarsan ismiyle kurulan ve bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutlayan, Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden Mercedes-Benz Türk, müşterilerinin beklentilerini doğru tespit etmeye, ihtiyaçlarına göre en doğru hizmetleri sunmaya ve sunduğu servis ve hizmetleri genişletmeye devam ediyor.
Mercedes-Benz Türk, piyasada uzman olmayan kişilerce yapılan onarımlardan farklılaşarak, kullanıcılarına performansı ve kaliteyi garanti altına alan ürünlere uygun fiyatlar ile erişebilecekleri servis hizmetlerini vermeyi hedefliyor. Şirket bu amaç ile her geçen gün servis hizmetlerindeki ürün gamına, yeni ürünler ilave ediyor.
Mercedes-Benz Türk, kullanıcıların performans ve kalite anlamında en yüksek seviyede hizmet edecek bir ürün olan “Reman Motorları” 2014 yılında tanıttı. Reman motorlar, Mercedes-Benz Mannheim Motor Yenileme Fabrikası’nda yenilenerek ülkemizde uygun fiyatla satışa çıkarıldı ve kullanıcılardan tam not aldı.
“Sıfır Gibi Motor” ile fiyat ve kalitenin yanında müşterilere hızlı teslimatı da hedefleyen Mercedes-Benz Türk, kamyon ve otobüs müşterilerine stoktan komple motoru 1 gün içerisinde teslim etme olanağı sağlıyor.
Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs Müşteri Hizmetleri Bölüm Müdürü Can Balaban toplantıda yaptığı konuşmada şöyle konuştu: “Mercedes-Benz Türk Müşteri Hizmetleri olarak da her zaman müşterilerimize yönelik servis ve hizmetlerimizi çok önemsiyor ve bu doğrultuda her zaman daha iyisini sunmak için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızdan biri 'Sıfır Gibi Motor' ismini verdiğimiz ve gurur duyduğumuz yeni ürünümüz. OM457 motorlara sahip olan Mercedes-Benz kamyon ve otobüs müşterilerimize cazip koşullarla Mercedes-Benz Türk Hadımköy tesislerimizde bulunan Motor Yenileme Merkezi’nde yenilenen motora sahip olma fırsatı sunuyoruz. Uzman ekiplerimiz tarafından orijinal ve yeni parçalarla, uygun fiyata yenilenen sıfır kalitesinde motorlar ile müşterilerimizle olan beraberliğimizi daha uzun yıllar ve yollarda kenetliyoruz. Uygun fiyatlı 'Sıfır Gibi Motor' ürünlerimizi kilometre sınırı olmaksızın 1 yıl orijinal sınırsız yedek parça ve işçilik garantisi ile ve 24 ay yüzde 0 faiz finansman desteğiyle müşterilerimize sunuyoruz.”
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