Allison Transmission, Türkiye’deki servis ağını genişletiyor

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

25 Nisan 2017, 17:07

Allison Transmission, yetkili distribütörü aracılığıyla dört yeni servis noktasını hizmete sunduğunu duyurdu.

Allison Transmission,

Allison Transmission yeni servis ve iletişim bilgileri;

Özgün Kardeşler Otomotiv

Bilmak Otomotiv

Öztamgüç Otomotiv

Askar Motorlu Araçlar

Allison tam otomatik şanzımanlar, kalite ve güvenilirlik konusunda dünyaca üne sahip.

Allison Transmission Türkiye ve Orta Doğu Bölge Müdürü Taner Gider, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Yeni servislerimiz ve son kullanıcılarımıza yakınlıkları sayesinde daha hızlı servis ve yedek parça hizmeti sağlama imkanına sahibiz. Müşterilerimize yakın olmak, hem maliyet hem de zaman anlamında onlara avantajlar sunmamıza yardımcı olacak” dedi.Taner Gider; “Türkiye’de şehir içi otobüslerinde artık tam otomatik şanzımanlar tercih ediliyor. Allison tam otomatik şanzımanların avantajlarını tercih eden filoların sayısı her geçen gün arttığından müşterilerimizin ihtiyaçlarını en ideal şekilde karşılamak üzere yeni servis anlaşmalarımızı imzaladık” diye belirtti.Allison tam otomatik şanzımanlar, Kesintisiz Güç Teknolojisi™ ile daha sarsıntısız, kesintisiz, tam güçte vites geçişleri ve üstün ivmelenme sunuyor. Doğru zamanda yapılan otomatik vites geçişleri sayesinde sürücülerin, performansı tam olarak yönetmesi ve benzersiz araç kontrolü sağlayabilmesi mümkün oluyor.Merkez: Bayındırlık Mahallesi Emek Sanayi Sitesi A Blok No: 33 Merkez/BatmanŞube: Gültepe Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi F 1 Blok No: 136 BatmanTelefon: +90 488 218 03 00Adres: Aydınlar Mahallesi 03061 Cadde No:9 Şehitkamil/GaziantepTelefon: +90 342 235 45 25Adres: Sümer Mahallesi 2507 Sokak No:38, DenizliTelefon: +90 258 251 48 87Adres: Yaylacik Mahallesi İzmir Yolu Sokak Karalar Petrol Sitesi No 381/1, Nilüfer / BursaTelefon: +90 224 441 41 46Sadece dönemsel yağ ve filtre değişimi ile bakım ve onarım maliyetlerinin azalmasını sağlayan Allison şanzımanlar, müşterilerin serviste daha az zaman kaybederek araçlarını daha verimli kullanmalarına yardımcı oluyor.