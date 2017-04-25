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Allison Transmission, Türkiye’deki servis ağını genişletiyor

Allison Transmission, Türkiye’deki servis ağını genişletiyor

Tarih 25 Nisan 2017, 17:07

Allison Transmission, yetkili distribütörü aracılığıyla dört yeni servis noktasını hizmete sunduğunu duyurdu.

Son dönemde Kent içi otobüsler, atık toplama araçları, itfaiye ve güvenlik amaçlı araçlarda kullanılan Allison otomotik şanzımanların artışına paralel olarak firma yetkili servis ağını Türkiye çapında genişletmeye başladı. Allison Transmission Türkiye ofisi yayınladığı bir basın bülteni ile yetkili servis ağını genişlettiğini duyurdu. Basın bülteninde aşağıdaki bilgilere yer verildi.

Allison Transmission, Türkiye’deki tek yetkili distribütörü İlkerler Otomotiv’e bağlı olarak Denizli, Gaziantep, Batman ve Bursa’daki yeni servis noktaları ile hizmet ağını genişletiyor.

Allison Transmission Türkiye ve Orta Doğu Bölge Müdürü Taner Gider, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Yeni servislerimiz ve son kullanıcılarımıza yakınlıkları sayesinde daha hızlı servis ve yedek parça hizmeti sağlama imkanına sahibiz. Müşterilerimize yakın olmak, hem maliyet hem de zaman anlamında onlara avantajlar sunmamıza yardımcı olacak” dedi.

Taner Gider; “Türkiye’de şehir içi otobüslerinde artık tam otomatik şanzımanlar tercih ediliyor. Allison tam otomatik şanzımanların avantajlarını tercih eden filoların sayısı her geçen gün arttığından müşterilerimizin ihtiyaçlarını en ideal şekilde karşılamak üzere yeni servis anlaşmalarımızı imzaladık” diye belirtti.

Allison tam otomatik şanzımanlar, Kesintisiz Güç Teknolojisi™ ile daha sarsıntısız, kesintisiz, tam güçte vites geçişleri ve üstün ivmelenme sunuyor. Doğru zamanda yapılan otomatik vites geçişleri sayesinde sürücülerin, performansı tam olarak yönetmesi ve benzersiz araç kontrolü sağlayabilmesi mümkün oluyor.


Allison Transmission yeni servis ve iletişim bilgileri;

Özgün Kardeşler Otomotiv
Merkez: Bayındırlık Mahallesi Emek Sanayi Sitesi A Blok No: 33 Merkez/Batman
Şube: Gültepe Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi F 1 Blok No: 136 Batman
Telefon: +90 488 218 03 00

Bilmak Otomotiv
Adres: Aydınlar Mahallesi 03061 Cadde No:9 Şehitkamil/Gaziantep
Telefon: +90 342 235 45 25

Öztamgüç Otomotiv
Adres: Sümer Mahallesi 2507 Sokak No:38, Denizli
Telefon: +90 258 251 48 87

Askar Motorlu Araçlar
Adres: Yaylacik Mahallesi İzmir Yolu Sokak Karalar Petrol Sitesi  No 381/1, Nilüfer / Bursa
Telefon: +90 224 441 41 46

 
Allison tam otomatik şanzımanlar, kalite ve güvenilirlik konusunda dünyaca üne sahip.

Sadece dönemsel yağ ve filtre değişimi ile bakım ve onarım maliyetlerinin azalmasını sağlayan Allison şanzımanlar, müşterilerin serviste daha az zaman kaybederek araçlarını daha verimli kullanmalarına yardımcı oluyor.



 

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