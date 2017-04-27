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Sprinter müşterileri için çıktığı bahar turunu tamamladı
27 Nisan 2017, 13:46
Mercedes-Benz Sprinter, “Kazandıran Sprinter Hep Yanında” sloganıyla Türkiye’nin 38 şehrini ziyaret ederek toplamda 16.600 km yol kat etti.
14+1+1 Erişilebilir Minibüsü, 16+1 Comfort Minibüs ve 19+1 Comfort Plus Minibüs modellerinden oluşan Mercedes-Benz Türk Sprinter konvoyu Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde eş zamanlı olarak yollara çıkarak müşterileriyle buluştu.
Kalite, güvenlik ve konfor standartlarını her zaman müşteri beklentilerinin üzerine çıkaran Sprinter minibüsler, personel, okul ve turizm servislerinde yolcularının güvenliğini artıran özel donanım ve ekipmanları standart olarak sunuyor.
Türkiye’de 1996 yılından beri yolcu ve yük taşımacılığı sektörüne hizmet veren ve kendi kategorisinde “güvenilir araç” olarak tanımlanan Mercedes-Benz Sprinter minibüsler, toplam 23 gün süren tanıtım turunu tamamlayarak Ege Bölgesi’nde 5.450 km, Karadeniz Bölgesi’nde 4.800 km ve İç Anadolu Bölgesinde 6.350 km yol giderek toplamda 16.600 km yol kat etti.
“Kazandıran Sprinter Hep Yanında” sloganıyla 27 Mart 2017 tarihinde başlayan tanıtım turu,18 Nisan 2017 tarihinde sonlandı. 14+1+1 Erişilebilir Minibüsü, 16+1 Comfort Minibüs ve 19+1 Comfort Plus Minibüs modellerinin yer aldığı Sprinter konvoyunda araçlar hakkında tanıtım turu boyunca Ege Bölgesi’nden 3.250 kişi, Karadeniz Bölgesi’nden 1.900 kişi ve İç Anadolu Bölgesi’nden 5.250 kişi olmak üzere toplamda 10.400 kişi bilgi aldı. Yol boyunca 22 Mercedes-Benz yetkili bayii ile iş birliği içinde Türkiye’nin 38 farklı şehrinde yollarda olan araçlar için toplamda 195 noktada etkinlikler düzenlendi.
Sınıfında en üstün güvenlik donanımlarını sunuyor
Turizm, personel ve okul taşıtı olmak üzere geniş yelpazede amaca hizmet veren ve 3 ayrı tipi bulunan Sprinter minibüsler, 9+1’den 22+1’e kadar koltuk konfigürasyonları ile toplamda 55 farklı versiyona sahip.
Sınıfında sunduğu üstün güvenlik özellikleriyle öne çıkan Sprinter, "9. nesil ADAPTIVE ESP (ESP - Elektronik Dengeleme Programı)” ile değişken yük ağırlığını dikkate alarak aracın ağırlık noktasını hesaplıyor ve güvenliği büyük ölçüde arttırıyor. Mercedes-Benz Sprinter, yönetmeliklere uygun olarak “3 Noktalı ve Gergili Emniyet Kemerleri, Rüzgâr Savrulma Asistanı, Yağmurda Fren Desteği, Rampa Kalkış Desteği, Çarpışma Önleme Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Adaptif Fren Lambaları, Sıkışma Önleyici Orijinal Elektrikli Kapıları” ile konfor ve güveni bir arada sunuyor.
Mercedes-Benz Sprinter 14+1+1 Erişilebilir Minibüs ile engeller kalkıyor
Türk mühendisler tarafından Mercedes-Benz Sprinter 14+1+1 minibüsler için geliştirilen özel lift ile engeller artık kalkıyor. Yönetmeliklerde belirtilen 300 kg taşıma kapasitine sahip lift sayesinde engelli vatandaşlarımız minibüslere çok rahat binebiliyor ayrıca araçtan inmek istedikleri zaman araç içinde yer alan özel butona basarak şoförden yardım talep edebiliyor.
Mercedes-Benz Sprinter 14+1+1 minibüslerde araç hareket halindeyken engellinin araç içinde kaymasını sağlayacak gerekli emniyet bağlantıları da bulunuyor.
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