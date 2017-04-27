Renault Trucks teknisyenlerinin bilgi beceri yarışı; Özmutlubaş finalde

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27 Nisan 2017, 13:07

Renault Trucks’ın düzenlediği dünyanın en büyük satış sonrası yarışmalarından RTEC 2017’nin Türkiye finalisti belli oldu. Özmutlubaş Otomotiv’in İzmir Kaplanları ekibi, Fransa’daki Renault Trucks merkezinde düzenlenecek dünya finalinde Türkiye’yi temsilen yarışacak.

49 ülkeden 5,285 kişinin 1,421 takım oluşturarak katıldığı RTEC 2017 finali için Türkiye’den de 67 takım yarıştı. İki teorik etabın ardından düzenlenen uygulamalı yarı finalde takımlar, birincilik mücadelesi verdi. Türkiye birincisi olan Özmutlubaş Otomotiv, tüm dünyadan katılan 24 ekip ile Mayıs 2017’de Fransa Lyon’da düzenlenecek uluslararası büyük finalde yarışacak.Türkiye’de düzenlenen yarı finale katılan Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine, RTEC yarışmasının satış sonrası hizmetlere kattığı değerin altını çizerek; “RTEC, Renault Trucks olarak gelenekselleştirdiğimiz en büyük organizasyonlarımızdan biri. Bu yarışma ile ekiplerimize motivasyon sağlarken satış sonrası hizmetlerimizin kalitesini de arttırıyoruz. Bu anlamda RTEC, sadece bir yarışma değil. Her bayimiz, kendilerini uluslararası platformda deneyimliyor. Yarışırken bilgi ve deneyimlerini de pekiştiriyorlar. Teorik ve uygulamalı etaplar ile uzmanlıklarını paylaştıkları gibi arttırıyorlar. Türk takımlarının başarısı ise bizleri çok mutlu etti. Umarız Özmutlubaş Otomotiv, dünya finalinde de aynı başarıyı devam ettirecek. Türkiye birincimize dünya finalinde başarılar diliyoruz” dedi.Türkiye birincisi olan Özmutlubaş Otomotiv’in İzmir Kaplanları takımı adına konuşan Gökhan Yılman ise; “Türkiye’de 66 takım ile yarıştık. Teorik etaplarda gördük ki her takım, oldukça zorlu birer rakipti. Rakip olmalarının yanı sıra tabi ki işimizdeki ekip arkadaşlarımızdan bahsediyoruz. Çok zorlu etaplar oldu ve birinci gelebildik. Şimdi Lyon’daki Uluslararası Büyük Final’de dünya şampiyonluğu için yarışacağız. Türkiye için dünya çapında “Renault Trucks’ın En İyi Satış Sonrası Ekibi” ünvanını kazanmak üzere elimizden geleni yapacağız” diye açıkladı.